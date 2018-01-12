雲林清潔考核 古坑北港蟬聯鄉與市鎮冠軍

雲林環境考核，北港鎮蟬聯全縣市鎮組第一名，副縣長丁彥哲頒獎，北港鎮長張勝智（右）代表領獎。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林環境考核，古坑鄉蟬聯全縣鄉組第一名，古坑鄉長黃意玲（前左）感謝各村長及同仁的努力，以及鄉民的配合。（許素惠攝）
雲林環境考核，古坑鄉蟬聯全縣鄉組第一名，古坑鄉長黃意玲（右）代表領獎。（許素惠攝）

雲林2017年環境考核由古坑、北港蟬聯鄉、市鎮組第一名，遊憩景點南仁湖經營的國道古坑服務區摘冠，劍湖山王子大飯店榮獲最友善公廁獎。古坑鄉長黃意玲感謝各村長將掃地當運動，造就全鄉榮耀。北港鎮長張勝智則以鼓勵代替懲罰，激勵清潔同仁。

2017年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核、及列管公廁評鑑暨績優環保志工（隊）12日中午頒獎，副縣長丁彥哲頒獎表揚，期許大家繼續加油，讓雲林環境愈來愈好。

鄉組前五名古坑、莿桐、林內、崙背、水林。市鎮組由北港及土庫分獲一、二名。冠軍鄉鎮各獲20萬獎金。各季獲獎村里有北港鎮義民、共榮、賜福、仁和、府番、樹腳、土庫鎮奮起、石廟、古坑鄉朝陽、永昌、永光、華南、桂林、荷苞、棋盤、大埤鄉北和等。

黃意玲分享鄉里乾淨的撇步，特別感謝各村長幾乎天天親自率隊打掃環境，把掃地當運動。而張勝智肯定和讚許清潔同仁的辛勞，總是鼓勵多於責備，激勵同仁精益求精。

公廁乾淨由四湖鄉公所、雲林縣政府、麥寮鄉公所獲公部門前三名。績優加油站大驊、品強、永美、中油台西站、福懋古坑站，榮獲前五名。觀光景點及其他組則由國道古坑服務區、台灣鯛生態創意園區、高鐵雲林站拿下前三名。劍湖山王子大飯店被評為最友善公廁獎。

績優環保志工隊分別由虎尾堀頭第二隊、古坑新庄第二隊、西螺下湳第二隊等3隊獲特優；斗六虎溪、元長長北、斗南大東等3隊優等，另有7位志工、5位逾65歲長青志工獲績優表彰。

(中時)

天冷賴床 用3招讓身體暖起來更健… 影》年逾200件家電火災 老舊電器…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。