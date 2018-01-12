綠智庫2020大選民調 看出藍綠都逃不掉的3危機

新台灣國策智庫11日公布「2020總統選情評估」民調。（本報資料照片）

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中時電子報

新台灣國策智庫11日公布最新2020大選民調，點出有43.9％的民眾認為蔡英文總統不會連任，超過認為她會連任的32.4％。除此之外，民調中有顯示了國民黨與民進黨的支持者，都面臨了不可避免的三種危機！

根據《中評社》社評指出，新台灣國策智庫民調問及，蔡英文、吳敦義、柯文哲之中，支持誰擔任2020總統？柯文哲獲35.3％，蔡英文31.6％，吳敦義17.8％。而針對年齡及教育程度的分析，蔡英文以小學及以下學歷、70歲以上者為大宗；柯文哲為大學以上學歷、20至29學為主；吳敦義則是專科學歷、50至59歲和70歲以上者。

若換柯文哲、朱立倫、蔡英文三人作比較，支持度分別為30％、29.8％、29％，差距在伯仲之間；而針對年齡及教育程度分析，蔡英文及柯文哲沒變，朱立倫則是國中與初中學歷、50至59歲為主。柯文哲雖然較之朱立倫大上兩歲，卻仍能搶到年輕及高學歷的支持者。

此外，在上述兩種組合的調查中，支持柯文哲者的政黨傾向，時代力量都佔了相當的比重。時代力量立委僅5席，夾在兩大黨之間，仍在年輕族群有一定的影響力。

這次新台灣國策智庫民調，也反映國民黨與民進黨都擁有的三種危機：支持者的老化、支持者的低學歷化，以及年輕人及高學歷菁英對藍、綠兩黨均不滿意，逐漸流向無黨籍。

(中時電子報)

文章來源：《中評社》

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