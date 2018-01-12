醉男揮皮帶鞭損3進口車...18萬飛了！

2018年01月12日 15:09 中時 陳淑芬

台中市華美街口附近路旁連續3輛進口自小客車的後擋風玻璃遭毀，車主11日凌晨發現報案，警方循線比對追查，通知涉嫌30歲陳男到案說明，他坦承酒後以皮帶鞭車毀損車輛，願負責修復，得知修車費高達新台幣18萬元當場啞口無言，警方將全案轉介至區公所調解。

第一警分局公益所11日1時許接獲車主報案，停放在華美街與明義街口的自小客車遭毀損。員警到場發現連續3部新舊款進口的自小客車的後擋風玻璃均破損，立即封鎖現場通知鑑識小組到場採證，並調閱週邊監視器釐清，經過漏夜比對分析，發現陳男涉有重嫌。

警方調查，陳男10日晚間與友人一起到西屯區台灣大道某娛樂場所飲酒，結束後獨自搭車要回下榻的旅店，疑因飲酒過量迷路，在台灣大道、華美街等處遊蕩，還抽出腰際的皮帶揮舞毀損停在路邊的自小客車。

警方通知住在台北的陳男到案說明，陳男到案僅表示有來台中，但堅決否認鞭車，員警拿出蒐證影像，陳男改稱喝太醉沒印象，還說他一早醒來發現居然睡在台灣大道公車站，自己嚇了一跳趕緊叫計程車回台北，直到員警通知才知道在台中酒醉鬧出事情了。

警方通知受害車主協助調查，3人均表示車損由陳男負責修復，且暫不提毀損告訴，陳男得知3車修復費用高達新台幣18萬元當場啞口無言、搖頭嘆氣，並直呼不敢再喝酒。警方將全案轉介至區公所調解委員會進行和解。

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(中時)