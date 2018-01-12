不接受「傳說中」的外卡？謝淑薇恐不打WTA台灣賽

謝淑薇（右）宣布與妹妹已報名的WTA台灣賽雙打賽事。（資料照片／臉書粉絲團翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

WTA台灣公開賽月底於台北和平籃球館開打，謝淑薇12日在個人臉書粉絲團宣布，與妹妹謝淑映退出已經報名的雙打賽，單打若到簽到截止時仍無法排入會內，今年將不會參加這項賽事，也不會接受「傳說中」的單打外卡。

「台灣公開賽剛剛退出與妹妹報名的雙打，」謝淑薇在臉書po文表示，「單打雖然也從候補四前進一位到候補三，若單打會外賽簽到截止那天，我還無法排進會內，今年將不會參加這項賽事也不會接受大會傳說中的有通知我團隊，只要我申請即有機會取得的『單打外卡』。」

事實上，在去年底WTA台灣賽的記者會中，執行長楊蕙如確實有透露只要謝淑薇願意，就會將會內賽外卡頒給她。但從謝淑薇本次的po文來看，雙方在外卡的聯繫、溝通上，顯然有些狀況。

對此WTA台灣賽組委會表示，球員聯繫並非由台灣工作人員負責，而是賽事總監杜基特（Stephen Duckitt）全權處理。可能雙方在溝通的過程中有些落差，杜基特仍會持續與謝淑薇團隊來接洽，最後結果的發言權，則由謝淑薇團隊公布。

雖然謝淑薇可能無法繼前年首屆WTA台灣賽之後，再度於國人面前獻技，謝淑薇仍在臉書表示，屆時將會在台北訓練，也會抽空安排限量球迷會，來與大家同樂，「很期待能與大家見面。」

(中時電子報)

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