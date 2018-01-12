北市大舉增設公托 新北：7年來一直在做

2018年01月12日 15:22 中時 譚宇哲

北市府11日宣布一口氣增設20處公共托育中心，將托育量能推升至1132人，對此新北市社會局長張錦麗今(12)天表示，社會福利不應是「一口氣」做出來的政績，而是要「一直做」，新北市7年前就開始推動托育公共化，共提供3030名收托名額，是北市的2.7倍。

北市府昨天宣布再增設1處公辦民營托嬰中心（大公托）及19處社區公共托育家園（小家園），全市累計托育能量達1132人，並預計年底可設立20個公托、50個小家園，使收托人數再成長至1425人。

對此新北市社會局長張錦麗今天主動回應指出，社會福利不應是單次、短期的，好的政策需要時間的檢驗，不是一口氣就能出來的政績，而是要一直做，新北市將持續提供量多、質優、無縫隙的公共托育服務。

張錦麗表示，2011年新北市長朱立倫市上任後，有別於過去中央僅以現金補助的托育政策，全國首創提供直接優質的托育服務，依據城鄉托育的需求差異，目前已完成51家公托，共收托3030人，是北市的2.7倍，今年底更將拓展至60家，收托人次增加至3400人，家長每月僅需支付6000元托育費用。

此外，新北市目前也推動公共托育合作聯盟，與92家私立托嬰中心及2308名居家托育人員結盟，結合大專院校的幼教專家學者，提供完整的專職訓練和輔導考核，並提供2000至3000元的增額補助，預計可照顧5896名以上的孩子。

(中時)