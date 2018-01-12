寒流肆虐 台南沿海養殖虱目魚凍斃翻肚

2018年01月12日 15:04 中時 莊曜聰

台南沿海養殖虱目魚抵擋不住連日低溫，翻肚凍斃浮出水面，漁民忙著打撈魚屍。(莊曜聰翻攝)

池底還看得到明顯白點，災情將陸續浮現。(漁民提供)

入冬以來最強寒流繼續肆虐，加上輻射冷卻影響，今天凌晨各地都傳出低溫，南區氣象中心在台南各站測得溫度均低於10度，甚至還有6度以下的低溫，台南沿海北門、七股地區傳出災情，公所一早就接到漁民通報，不少虱目魚都已凍斃翻肚浮出水面，養殖戶也忙著將魚屍打撈上岸，池底還可看到明顯白點，預估死亡率超過5成以上。

「冷太久了！」七股養殖戶張峰旭說，三股、十份里一帶的文蛤與虱目魚混養的淺坪式魚塭，深度不夠，無法抵擋連續低溫，今天清晨要出門工作時冷得直打哆嗦，連人都受不了，當時就覺得不妙，一到池邊果然看到較大尾的虱目魚都已經浮在水面，趕緊向公所通報，記錄受災狀況。

七股區長莊名豪表示，早上8點起就陸續接獲漁民電話，前後累積已超過50位，北門區長曾榮嘉說，該區也有漁民通報，目前都以淺坪式養殖池為主，較深的越冬池尚未有災情傳出，但不敢大意，也主動聯絡養殖戶注意。

張峰旭說，這波寒流前幾天帶著雨勢，近日轉為乾冷，沿海風勢轉弱後，冷空氣對流下沉後溫度更冷，清晨時期若出現霜害，恐怕會造成更大災情，明天各漁塭受損的狀況將會逐漸浮現。

(中時)