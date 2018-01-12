為啥馬英九、蔡英文被罵得這麼慘？黃暐瀚道關鍵

2018年01月12日 15:02 中時電子報 陳怡文

為什麼馬英九、蔡英文執政時，被罵得這麼慘？資深媒體人黃暐瀚表示，理由很多，但馬前總統的個性也要負些責任，但有個關鍵的因素，似乎與「臉書」有關。2008年6月20日，臉書推出中文版本。這一天，正好是馬英九上任總統一個月之後的事情。舉凡政治人物的所有「言行舉止」，都會被嚴格檢視，並且留下紀錄。常說，凡走過，必留下痕跡，現在換蔡英文來面對這一切。黃暐瀚直言「出來混，終究要還！」

黃暐瀚在臉書表示「出來混，終究要還！」曾與媒體死黨聊到，為什麼馬英九執政這八年，在網路上會被罵得這麼慘？黃稱理由很多，馬前總統的個性也要負些責任，但有個關鍵的因素，彼此都認為，似乎與「臉書」有關。因為2008年6月20日，臉書推出了中文版本。這一天，正好是馬英九上任總統一個月之後的事情。

而臉書的使用，讓網路的「聲量」無遠弗屆，人人有意見，人人都能發聲。網路的傳播速度與影響力，將政治議題的操作與渲染，推到了前所未有的境界。舉凡政治人物的所有「言行舉止」，都會被嚴格檢視，並且留下紀錄。馬英九的八年，早就過了，現在換蔡英文來面對這一切。

黃暐瀚表示「凡走過，必留下痕跡。」蔡總統過去曾經說過的每一句話，每一個主張，現在都可以用非常方便的「網路搜尋」方式，一一找出。2012年，三隻小豬的年代。蔡總統曾經因為有支持者省吃儉用，存錢捐給她而感動不已。當時她對台灣人民說：「你們已經把人生中最寶貴的事物給了我，而我的心將永遠跟台灣人民站在一起」。請問蔡總統，現在的您，還跟台灣人民「站在一起」嗎？

(中時電子報)