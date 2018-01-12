真人版「與神同行」 他入火場救人犧牲自己

2018年01月12日 15:17 中時 倪浩倫

本月14日至2日14日間，民眾捐血可獲得一台郁仁號捐血車模型。（倪浩倫攝）

民眾從這個月14日開始，捐血時都可獲得一台取名叫「郁仁號」的捐血車模型，其名字是來自一名在火場救人、犧牲性命的蘇郁仁先生；原來他在24歲時，恰好遇到一場火警，本能安全逃離現場的他，卻選擇幫助更多人逃身，最終不幸喪生火場，事後家人更為了完成他的心願，將賠償金購買一台捐血車，在事發隔年的郁仁冥誕時，捐給台南捐血中心，當作他最好的禮物。

23年的10月，當時僅24歲的郁仁，在嘉義市火車站前的嘉年華大樓和朋友相約聊天，結果大樓忽然發生火災，在濃煙密布的當下，他第一時間選擇衝到發生火災的樓層、一一踢門把人叫醒，大樓經理回憶，當初自己因為吃了感冒藥而昏昏沉沉，恢復意識時，是在一片漆黑的濃煙中被郁仁叫醒，郁仁叫他帶人先逃後，自己又繼續去叫醒其他人，「那是我第一次、也是最後一次看到他，我的命是他捨身救來的」。

郁仁媽媽說，郁仁從高中就開始捐血，一開始還不敢跟她講，結果有次在洗衣服時，洗到捐血中心送的衣服時，郁仁才坦承捐血，沒想到媽媽回他「我在醫院工作，也一直都有在捐血，你在害羞什麼？」從此郁仁每次捐完血，都會開心的和媽媽分享，甚至許下心願「將來出社會賺大錢，要捐一台捐血車幫助社會」。

意外發生後，嘉年華大樓的經理到醫院跟郁仁媽媽感謝郁仁的救命之恩，當談到賠償金時，郁仁媽媽提出想買捐血車的想法，最終使用約200萬元的賠償金，以及嘉年華大樓董事長發起捐款、再募集了100多萬元後，順利添購了一台320萬元的含設備的捐血車，並在隔年郁仁冥誕時，將捐血車捐給台南捐血中心。

郁仁號在1996~2009年間，跑遍雲嘉南大街小巷，共捐入16萬8017袋。為了感謝郁仁的大愛精神，台灣血液基金會於今年捐血月、1月14日至2月14日期間，將贈送捐血人一台郁仁號的捐血車模型，讓更多人重溫和知道他的義舉。

(中時)