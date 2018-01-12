設計仙人跳倒賠25萬 男子獲判緩刑2年

2018年01月12日 15:23 中時 李文正

莊姓男子與酒店小姐對男客仙人跳，前年10月中，涉案小姐以心情不好約男客人到住處談心，兩人脫下衣物躺在床上，莊與另一名男子衝入屋內，聲稱男客下藥迷姦，害他「綠雲罩頂」，毆打2拳後，逼簽下6張共550萬本票，還搶走身上8000元現金以及汽車，被害男子遭困7小時後脫困報案，檢方以加重強盜罪起訴3人，士林地院審結，被告將得手物品都歸還，另外多賠25萬，判決莊有期徒刑6月，緩刑2年。

涉案酒店小姐，前年10月15日晚上9點多，以Line傳訊「我心情不好」、「你先來我家」、「等你來」，誘惑一名酒店恩客。當男客抵達小姐位在北市華陰街住處，小姐主動褪去衣物，還幫男客脫衣服，兩人一絲不掛躺在床上，莊男凌晨衝入屋內，聲稱小姐是他的女友，男客想要迷姦她，要男子拿錢出來「處理」。

男客一絲不掛躺在床上，被毆2拳後，額頭、肩膀受傷，另一名友人拿平板電腦拍照，若不乖乖付錢，就要將裸照公布，男客也只好簽下50萬4張、150萬1張、200萬1張的本票。

另一名嫌犯站在門口，限制男客的行動，不讓他離開報案，直到下午3點才肯放人，男客立刻去驗傷報警。事後，莊辯稱是男客下藥，還自願幫酒店小姐還債，才會簽下本票，過程中，另一名嫌犯拿平板電腦，不是拍裸照，而是在玩線上遊戲，但法官都不採信。

判決指出，傷害部分男客並未提告，被害人因為擔心裸照外流，才會簽下本票等，而且拿走的8000元，莊歸還1萬，轎車也已經還給，還答應要每月支付1萬，賠償25萬作為「紅包」，補償被害人所受的煎熬，合議庭以恐嚇取財罪判決有期徒刑6月，得易科罰金18萬，並宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

(中時)