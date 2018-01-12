郭婞淳客串擔任主持人 拿麥克風當作膽量訓練

2018年01月12日 15:18 中時電子報 黃邱倫

教育部體育署今日舉辦「2018夯運動 In Taiwan」啟動記者會，世大運舉重金牌女將郭婞淳客串擔任主持人，會後笑稱，雖然只是拿著麥克風，但也算是訓練的一部分，這樣子能夠練練自己的膽量和抗壓性。

郭婞淳表示，目前正在冬季休訓期間，只會進行慢跑、快走的輕度訓練，預計農曆連後才會進入正式訓練，今年第一場比賽應會是4月底全國大專院校運動會，不過2場比賽就是8月登場的雅加達亞運，而終極目標就是年底世界舉重錦標賽，希望能將狀態最高峰調整在亞運和世錦賽，為國爭取最高榮譽。

體育署長林德福說，延續2017年創造前所未有的觀賽熱潮與感動，今年特別以「台灣Hito」、「全民樂活」、「粉紅勢力」及「青春好Young」四大主題，熱情展開超過百場的精彩賽事。首先由粉紅勢力，同時也是今日開賽的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽揭開序幕，接續展開的還有WTA台灣公開賽，台灣Hito 的ISU花式滑冰錦標賽、FIFA國際足球友誼賽，全民樂活的國標舞世界大賽，以及青春好Young的亞洲合球錦標賽、青少年網球錦標賽等精彩賽事，陸續接力在全台各地舉辦，亦將吸引全球好手齊聚，同台競技，精彩可期；歡迎大家共同到場或觀賞轉播，全家一起夯運動。

活動由世大運舉重金牌郭婞淳選手擔任活動主持，另外，也邀請各國駐台使節及代表、各單項運動協會、企業代表及優秀運動選手陳奎儒、李晟綱、蘇佳恩、張浩、林雅涵等多名選手，共同啟動2018夯運動 In Taiwan精彩賽事序幕。

明（108）年即將由台中市舉辦的「2019世界武搏運動會」及「2019台中東亞青年運動會」，將是近十年來，繼2009高雄世界運動會、2009台北聽奧、2017台北世大運之後，由台灣主辦的第四、第五場大型國際綜合性運動賽事，體育署強調將持續扮演創造主場優勢的角色，協助選手在主場爭取佳績，更期待各縣市政府、企業、民眾及媒體共同支持，讓台灣的國際體育更加茁壯興盛，穩定發展，一起為台灣加油！

(中時電子報)