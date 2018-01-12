瑤池金母託夢！ 陳美春賣菜、標會捐救護車

2018年01月12日 15:29 中時 葉書宏

76歲黃義明捐贈安和消防分隊災情勘查車一部，獲得新北市消防局長黃德清表揚。（葉書宏翻攝）

72歲陳美春以賣菜及年節商品維生，數年前夢見瑤池金母告訴她應該捐贈救護車回饋社會，得知救護車要價200多萬元，她更加努力叫賣，端午節期間一連工作10餘天，綁肉粽銷售，存款加上標3個會的錢，終於如願捐贈救護車，今（12日）獲得新北市消防局長黃德清表揚。

新北市政府消防局今（12日）在新店區馬公友誼公園及文化劇場體育館舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」，活動會場展示消防救災器材，除了看見平時消防人員救災的器材、消防衣帽鞋外，民眾也能親自體驗使用及穿戴，另更架設濃煙蛇籠進行火災模擬情境。

會場中表揚陳美春捐贈深坑消防分隊大台北地區第一台四輪傳動救護車。她平日以賣菜及年節商品維生，數年前夢見瑤池金母告訴她應該捐贈救護車回饋社會，但聽聞一台需花費兩百多萬，於是更加賣力經營。端午節時一連工作10餘天，她一人綁粽子賣粽子，去年又標了3個民間互助會終於存夠錢，完成捐贈救護車心願。

新北市政府消防局今（12日）在新店區馬公友誼公園及文化劇場體育館舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

另外，76歲黃義明捐贈安和消防分隊災情勘查車一部。黃義明2015年7月18日中午田裡工作時被虎頭蜂螫傷返家，身體不適求救119，由安和消防分送他救醫脫險，他對於消防隊員的熱心及專業銘記在心中。

近年因政府市區都市更新，領到一筆回饋金，為發揮取之於社會，用之於社會的理念，購買一輛多功能災情勘查車，及一批救災裝備給安和消防分隊，照顧更多市民。

新北市政府消防局今（12日）在新店區馬公友誼公園及文化劇場體育館舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局長黃德清表示，為增進民眾生命財產安全朝零災害邁進，防災觀念普及化、救護醫療技術提升、獨居長者和舊式公寓的住警器推廣及與民良性互動都屬於消防工作的重要一環。

希望藉由119消防節這個有意義的節慶活動，透過消防、防災和廉政多重元素的教育結合，讓市民們能更快吸收並有效獲得消防專業上的防、救災知識，也期盼能讓政府機關與市民有更好的良性互動，大家齊心協力，一同為打造安全優質的城市而努力。

(中時)