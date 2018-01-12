留學生打臉老謝：難道超時工作到死 再說大家一起積功德？

2018年01月12日 15:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

財經專家謝金河引述小黃司機說「年輕人怕吃苦，才是台灣最大危機」一名留德女學生不以為然，在臉書分享她在德國與台灣工讀經驗的巨大不同，指出「當雇主們都超級討厭員工加班時，自然變成好老闆」。認為台灣硬修勞基法把年輕人都逼走，又嫌年輕人不夠努力、不能吃苦，她質疑難道要讓勞工超時工作到死，再說大家一起來積功德？

這名在德國攻讀博士的女學生，在臉書PO文【我在德國的老闆是這樣對待我】指出「在台灣時有個好老闆，不限制上下班時間，一切自己規劃，儘管如此，我還是過著沒有週末、沒有假日的生活，每當週末不去實驗室、一年放假一星期，心裡就萌生一股罪惡感，儘管已經拿到規定以內的最高薪水，仍然必須額外打工才能付得起自己的生活費。

留學生在臉書分享工讀經驗指出，德國老闆和台灣老闆大不同。(圖/翻攝自李孟蓉臉書)

但是在德國工讀時，研究老闆強烈要求他們「不要加班」！老闆說每天超過晚上6點、以及周末假日，請盡量不要來上班。因為牽扯到保險理賠問題，如果你假日跑去上班，表示你老闆假日也不能出遠門，所以老闆們非常討厭學生假日跑去上班，而且幾乎沒有人需要兼額外的打工才付得起生活費。

她並嘲諷台灣這次硬修勞基法「讓勞工超時工作到死，再說大家一起來積功德」，她說：「我真的不懂，你們再活也不過就是二、三、四十年，請問你們用盡力氣累積的財富和權力，到底是為了什麼？等所有的年輕人都被逼走以後，誰來買房子讓你們炒地皮？誰來付你們的健保無限大坑洞? 誰來付你們的退休金？」答案是「沒有人」，因為都被你們趕跑了！

(中時電子報)