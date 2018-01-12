宋楚瑜談小蔣治國理念 籲蔡勿把國產又變黨產

2018年01月12日 15:40 中時 張理國

親民黨主席宋楚瑜在新書《蔣經國祕書報告》暢談蔣經國治國領導特質，並揭露蔣經國面對民進黨組黨、甚至油價降幾元等大小事。宋楚瑜回憶，對於民進黨在圓山飯店組黨，躺臥病榻的蔣經國第一句話就是「抓人不能解決問題」；宋也呼籲，近期民進黨政府在追討國民黨產，希望國產歸國產，不要輪流坐莊，「把國產又變成另外一個黨的黨產」，能撈就撈、能混就混。

宋楚瑜書中提及，民進黨組黨，他是第一個向蔣經國面報的人，當時他問，安全局來報，黨外人士在圓山飯店組黨，請示如何處理，宋楚瑜印象深刻，當時不是問「要不要抓人」，但晚年身體不好的蔣經國在床上說的第一句話，是「抓人不能解決問題」。

另外，1985－1986年間，俞國華擔任行政院長，碰上油價下跌，政院宣布石油價格每公升降一元，輿情為反映跌幅應降兩元，俞不為所動，蔣經國向宋楚瑜抱怨「國華跟我這麼久，難道不知道我的想法嗎？政府怎麼和老百姓為了一塊錢爭起來？」事後蔣透過國民黨祕書長馬樹禮傳達相關訊息，但俞不接受。

1986年4月26日，蔣經國生日下午，蔣經國透過中央社發稿了30個字的短稿，「總統蔣經國先生，今天接見行政院長俞國華，對於財經問題有重要指示，次日這則極短新聞見諸兩大報頭版，差點引發行政院改組。宋在請示蔣經國後找幕僚朱宗軻擬稿，強調「斟酌輿情反應，決定油價調降兩元」，稿件經過蔣經國、俞國華先後調整對外發布，化解一場政治危機。

宋楚瑜在新書發表會上也提及，民進黨政府近期在追查國民黨產，他同意黨產跟國產應該要有分別，但希望國產歸國產，不要變成輪流坐莊，「把國產又變成另外一個黨的黨產」，能撈就撈、能混就混。

關於婦聯會的處置，宋楚瑜也建議，捐給國庫的錢應該用於照顧早期退伍老兵及打火兄弟遺族等弱勢，「改革方向正確，但作法要細膩一點」，多做好事，沒有人會反對。

(中時)