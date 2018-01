白蘭地之王「干邑」怎麼挑 這三個名詞一定要知道

2018年01月12日 15:45 中時 林承彥

路易十三擁有著茉藥、蜂蜜、仙人掌、脆李、金銀花、木革質調與百香果等多重迷人香氣。圖片為路易十三《時光典藏》系列之【源-1874】。(圖片提供/路易十三)

路易十三《時光典藏》系列之【源-1874】酒瓶由高貴出眾的聖路易(Saint-Louis)水晶手工打造而成。(圖片提供/路易十三)

「人頭馬V.S.O.P.禮盒」以時尚簡潔的紅色包裝登場,隨盒加贈「人頭馬1738皇家禮讚50ml精緻迷你瓶」一只,享受V.S.O.P.的同時也一同體驗滿載皇家美譽的無限尊榮。(圖片提供/人頭馬)

「人頭馬1738皇家禮讚禮盒」完美承襲法國皇室的光榮讚譽,金色禮盒附贈兩只歐洲進口水晶杯,致贈親友以示歲末的無上感謝。(圖片提供/人頭馬)

人頭馬X.O推出典雅精緻的精裝木質禮盒,備顯細膩瓶身與金紅色流線的豪華尊度,年節送禮更襯非凡品味。(圖片提供/人頭馬)

六大干邑產區主要分布在濱海夏朗德省、夏朗德省,小部分在德塞夫勒省和多爾多涅省,且甘邑產地中以大香檳區(Grande Champagne)與小香檳區(Petite Champagne)最受推崇。(圖片/維基百科)

蒸餾干邑的器具一定要用銅製。(圖片/維基百科)

喜愛小酌兩杯的酒客,一定曾沈醉在白蘭地的溫潤美味過。由於白蘭地是由葡萄酒蒸餾而成,底蘊濃烈的口感中還堆疊飽滿的水果香氣。而白蘭地通常是六大基酒中價格最昂貴的,說他是酒中之王一點都不為過。

白蘭地中又以「干邑」最受到推崇。要能成為干邑白蘭地在各方面都有嚴格的規範,不僅是指在法國干邑或周邊地區生產的白蘭地,包含釀造的葡萄品種、蒸餾器具的材質、儲放在一定材質橡木桶內的熟成時間等都有嚴明的規定。

為了維持干邑的高品質與防止粗劣品牌濫竽充數,法國政府也制定了干邑白蘭地的等級規範,主要分成三個等級,而由於干邑需調和,因此列級的依據是依循調和酒體中最年輕的來計算:

V.S (Very Special) 或✯✯✯ (三顆星):調和的原酒中,最年輕陳放至少2年。V.S.O.P (Very Superior Old Pale)或Reserve:最年輕的原酒至少陳放4年。XO (Extra Old):從2016年開始,最年輕的原酒至少要陳放10年。看似複雜,但對於干邑的初學者來說,只要記得XO、V.S.O.P、V.S這三個名詞去挑選,並鎖定四大品牌,就能輕易掌握到干邑白蘭地的精髓,也不太會踩到地雷。

隨著農曆春節到來,干邑尊絕的風味不論是送禮或是珍藏都令人感到滿意,因此酒商也趁勢推出年節禮盒供民眾選購。其中路易十三全球限量2500套的《時光典藏》系列之【源-1874】,由於台灣只有分配到10組,縱使要價188,000元,也讓不少干邑愛好者引頸期盼。

而另一個品牌「人頭馬」也推出三款酒品的年節禮盒回饋品銘愛好者,三大酒款「人頭馬V.S.O.P.」、「人頭馬1738皇家禮讚」、與「人頭馬X.O」皆以精緻時尚的外裝與實惠的禮盒組登場。即日起於菸酒專賣店、各大量販通路都皆有販售,實為年節送禮的極佳選擇。

★ 中國時報提醒您,飲酒過量有害身體健康。

