時藝多媒體x粉紅豬小妹特展 台中歡慶登場

今年冬天，快到台中與佩佩豬歡度愉快的寒假時光。(時藝多媒體 提供)

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中時電子報
綜合報導

來自英國、風靡全球的卡通明星「粉紅豬小妹」已到台中文化創意產業園區和大朋友、小朋友見面囉！全新打造多元且豐富的展覽內容，還原動畫經典場景與活潑可愛的動畫角色，更有高科技互動體驗以及有趣刺激的遊樂設施，將帶給小朋友一個充滿歡笑的寒假回憶！

本次展覽首度呈現粉紅豬小妹圖稿繪製歷程，民眾將了解主角人物們是如何從一開始簡單的線條，進而變成繽紛燦爛的動畫出現在螢光幕前，陪伴孩子度過許多觀樂時光。同時邀請各位進入佩佩豬的日常家庭生活，和佩佩豬一家人在展區裡相聚，跟著爺爺豬拔蘿蔔體驗農村生活，搭上小火車跟好朋友一塊出門兜風，透過刺激的滑草設施與恐龍大型氣墊滑梯，享受飛馳及蹦蹦跳跳的樂趣。

時藝多媒體於1月11日至1月14日推出該特展粉絲團贈票活動，找出兩張貼文圖片中不同的地方後留言並加入時藝會員，將有機會獲得「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」邀請卡乙張〈一人中獎兩人同行〉。讓家中的小朋友們從玩樂中體驗生活教育，打造最快樂的學習經驗！

留言回答兩張圖片中不一樣的地方，時藝送你到粉紅豬小妹特展開心玩耍。(時藝多媒體 提供)

「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」資訊

展覽地點：台中文化創意產業園區 拾藝術

展覽時間：2017年12月30日(六)～2018年4月1日(日)

營業時間：09:00～17:00(16:30後停止售票、入場)，除夕休館

授權單位：eOne、PPW

主辦單位：時藝多媒體、全家福、台灣太陽娛樂、閣林文創、愛貝克思

洽詢電話：04-22220918

(中時電子報)

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