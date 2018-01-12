牽機車腹部劇痛 禍首原是誤食魚刺腸穿孔

2018年01月12日 15:50 中時 鐘武達

63歲黃姓男子牽動機車時突然肚子痛，原以為是扭傷，到彰化醫院掛急診，檢查發現是小腸破裂，禍首則是2周前曾誤食細小魚刺卡在喉嚨，經過一直灌水吞進腸胃才會釀成腸穿孔，牽機車時的用力只是導火線。

彰化醫院一般外科主任余明昌表示，黃男描述，是因幫女兒牽機車，腹部一用力，突然就劇痛不止，當時就只懷疑可能是腹部扭傷。不過，醫院經過仔細的電腦斷層檢查，查出竟是腸穿孔，如不趕快處理，可能引發敗血症，於是會診外科動手術。

余明昌說，手術時果然發現，黃男的小腸有1道約0.5公分的穿孔，而一般腸穿孔可能是細菌感染或消化性潰瘍等疾病造成，但黃明顯是異物導致發炎。只是當時未看到異物，推估可能是類似魚刺類的東西曾經刺進小腸壁，慢慢發炎而穿孔，稱之為「延遲性腸破裂」，魚刺最後則已被消化或排掉。

黃男回想，病發前2周，曾經因吃虱目魚疏忽，有根細小魚刺卡在喉嚨，事後一直灌水讓魚刺吞下肚，原以為沒事了，沒想到反而更嚴重。

余明昌說，從嘴巴、食道、胃、小腸、大腸到肛門，長度約5公尺，無法消化的異物要經過這麼長的距離，不見得都會順利排出，以魚刺而言，當它卡在喉嚨或食道時，民間常說要用飯糰或水將魚刺吞下去，這是不正確的方法，所以特別呼籲，不管是誤食哪一種異物，最好還是找醫師評估或處理。

(中時)