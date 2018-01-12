西藏神秘羊湖 裡面超多魚但沒人敢吃

藏傳佛教認為，羊湖是龍女的化身，神聖且不可侵犯。（圖片／維基百科）

友善列印
中時
若能抵禦氣候嚴寒，秋冬二季由於少降雨，加上候鳥南飛，這時會是遊羊湖最好的季節。（圖片／維基百科）
日喀則的藏民認為魚是他們的祖宗，所以湖中的魚當然不能隨便吃。（圖片／維基百科）

被譽為「人間最後一塊淨土」與「離天堂最近的秘境」的西藏，近年來由於青藏鐵路開通，加上人們追求心靈和諧，儼然成為中國大陸遊客成長最快速的地方。除了古剎布達拉宮之外，位於西藏山南地區浪卡子縣的羊卓雍錯，現也是不少人會特地前往的景點。

藏語的「錯」指的是湖泊，所以羊卓雍錯不少人會稱它為羊湖。羊湖距拉薩150多公里，面積約6100平方公里，湖面位於海拔4440公尺處。羊湖是喜馬拉雅山北麓地區的最大內陸湖泊，被譽為「世界上最美的湖水」。其湖光山色之美，冠絕藏南，湖水碧波如鏡，湖濱水草豐美，也是一個豐饒的高原牧場。

羊湖呈現枝狀分布，其流域的動物種類豐富，有雪豹、盤羊、水獺、猞猁、野驢、黃羊、岩羊、獐等國家保護動物。湖內盛產高原裸鯉、細鱗條鰍，種類單一，但數量非常多，故羊湖還有個「西藏魚庫」的稱號。

據估計，羊湖內的魚可能已經超過8億多公斤，只要徒手就能抓到魚，但卻始終沒有人去打撈。原因除了當地的宗教原因，與羊湖神聖不可侵犯外，加上這裡有水葬的習俗，會讓魚類去吃掉人的遺體，來此駐紮的登山客當然沒人敢吃由人肉餵養長大的魚。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
吃飯怕沒位子？日本IKEA祭出「超… 地球最偏遠旅遊地！亞洲2城市擠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。