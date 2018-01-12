西藏神秘羊湖 裡面超多魚但沒人敢吃

2018年01月12日 16:04 中時 林承彥

若能抵禦氣候嚴寒，秋冬二季由於少降雨，加上候鳥南飛，這時會是遊羊湖最好的季節。（圖片／維基百科）

日喀則的藏民認為魚是他們的祖宗，所以湖中的魚當然不能隨便吃。（圖片／維基百科）

被譽為「人間最後一塊淨土」與「離天堂最近的秘境」的西藏，近年來由於青藏鐵路開通，加上人們追求心靈和諧，儼然成為中國大陸遊客成長最快速的地方。除了古剎布達拉宮之外，位於西藏山南地區浪卡子縣的羊卓雍錯，現也是不少人會特地前往的景點。

藏語的「錯」指的是湖泊，所以羊卓雍錯不少人會稱它為羊湖。羊湖距拉薩150多公里，面積約6100平方公里，湖面位於海拔4440公尺處。羊湖是喜馬拉雅山北麓地區的最大內陸湖泊，被譽為「世界上最美的湖水」。其湖光山色之美，冠絕藏南，湖水碧波如鏡，湖濱水草豐美，也是一個豐饒的高原牧場。

羊湖呈現枝狀分布，其流域的動物種類豐富，有雪豹、盤羊、水獺、猞猁、野驢、黃羊、岩羊、獐等國家保護動物。湖內盛產高原裸鯉、細鱗條鰍，種類單一，但數量非常多，故羊湖還有個「西藏魚庫」的稱號。

據估計，羊湖內的魚可能已經超過8億多公斤，只要徒手就能抓到魚，但卻始終沒有人去打撈。原因除了當地的宗教原因，與羊湖神聖不可侵犯外，加上這裡有水葬的習俗，會讓魚類去吃掉人的遺體，來此駐紮的登山客當然沒人敢吃由人肉餵養長大的魚。

(中時)