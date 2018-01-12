ZARA等外商將臺灣列名國家 陸網友：滾出去！

2018年01月12日 16:06 中時電子報 李靖棠

據上海介面新聞報導，繼萬豪飯店集團因旗下官網與手機app，因誤將西藏、港澳臺等地與大陸共同列名「國家」項目，因而引爆大陸網友怒火之後，此一火焰似乎又向外擴大延燒。時尚服裝品牌ZARA、美國達美航空（Delta Air Lines）和醫療保健品牌美敦力（Medtronic）陸續遭到網友舉報，指稱ZARA網站下，將臺灣單獨列名於「國家」項目中；而美敦力則是在官網的國家選項中，直接出現「中華民國（TAIWAN）」的名稱，與中國大陸並列。對此，上海網信辦接到投訴後，隨即向兩間公司發出命令，要求他們立即修正網站的「違法內容」。

上海網信辦不僅要求兩家企業改正，並需於今晚（12日）18時前在官方網站刊發致歉聲明，否則將立案深入追查咎責。網信辦表示，網路空間不是法外之地，跨國企業應遵守中國互聯網相關法律法規，做到合法合規運營，繼萬豪事件後，他們將持續加大對互聯網違法、違規訊息的整治力度。

不小心踩到官方底限與大陸民眾的最敏感的一塊，萬豪集團慘遭大陸網友無情地砲轟，亞太區負責人表示，已深刻認識到錯誤的嚴重性，將立即進行各種改善，以誠懇的態度回應社會輿論和大眾的關心。而一向高舉民族主義的環球網表示，根據他們的調查，除上述三間外商企業外，還有如可口可樂、香奈兒、寶格麗等常見品牌，都在其中文或英文官網上，將台灣獨立放置於「國家」選項中。但如今，若真以此「標準」持續擴大追查，恐讓風暴愈吹愈大，讓本不該與政治或意識型態牽扯上的商業活動，淪為兩岸網友們的口水戰，對雙方都非好事。

(中時電子報)