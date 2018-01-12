地球最偏遠旅遊地！亞洲2城市擠進《紐時》年度推薦前10名

美國濱海地區紐奧良，被喻為「美國最獨特的城市」，擁有眾多法式建築、美食和豐富的音樂等特色。

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中時電子報
/綜合報導

新的一年到來，國際旅遊平台、旅遊網站紛紛發布年度推薦旅遊地，提供全球玩家計畫出遊。若想來場有別於多數旅客都知道的景點旅程，不妨參考「紐約時報」近日公布的全球52個值得一去城市名單，排行榜前10名多是歐美地區上榜，不過，當中亞洲也有2城市上榜，為世界旅客揭開地球上最偏遠地區的神祕面紗。

不丹有著「喜馬拉雅山下香格里拉」之名，曾被譽為是「全世界最快樂的國家」。(圖/shutterstock提供)

這份「2018年世界52大值得一去」的旅遊清單，美國的紐奧良（New Orleans）居冠，前10名依序是：南美洲的哥倫比亞（Colombia）、義大利的巴西里卡達（Basilicata）、加勒比海地區（THE CARIBBEAN）、瑞士的琉森湖（Vierwaldstättersee）、智利國家公園（Route of Parks）、南韓的江原道地區（Gangwon Province）、美國的辛辛那提（Cincinnati）、不丹（Bhutan）、蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）。

雪嶽山國立公園是韓國著名賞楓景點，每年9月底到10月中掀起紅葉熱潮。(圖/shutterstock提供)

其中南韓的江原道地區（Gangwon Province）排名全球第7，是2018冬季奧運舉辦地平昌的所在地，除了從首爾搭乘高鐵京江線KTX前往的車程2小時不到、有數家濱海新潮飯店開幕之外，更能在雪嶽山國立公園體驗到寺廟住一晚，品嘗韓國獨特的寺廟料理。

另擠進世界前10名的亞洲地區還有不丹，名列第9；報導形容，今年將是不丹最受矚目的旅遊年，不只有多家豪華旅館將陸續開放、以及新的國內機場航線開通，還能帶領旅客前往地球上最偏遠定居點之一的拉雅（Laya），一探當地的隱世祕境。

(中時電子報)

文章來源：2018值得一去旅遊地全名單

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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