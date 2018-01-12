評價蔣經國 柯文哲：順應潮流的努力有貢獻

台北市長柯文哲（左三）出席前高應大校長吳建國（左四）新書發表會。（記者潘維庭攝）

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旺報
、中天新聞／
評價蔣經國 柯文哲：順應潮流的努力有貢獻

本月13日是前總統蔣經國逝世30周年，台北市長柯文哲認為，蔣經國當年順應潮流所做的努力是有貢獻的，「最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許正是我們重新檢視歷史的一個契機。」

柯文哲出席前高應大校長、第二屆國大代表吳建國著作《破局：揭秘蔣經國晚年權力布局改變的內幕》新書發表會時致詞，提到蔣經國曾經在台灣政壇呼風喚雨近40年，但現在卻有兩極評價。

柯文哲指出，有人欣賞蔣經國重視官員操守，痛惡複雜政商關係，親民愛民，建設台灣的魄力和努力，稱讚他是台灣民主改革的舵手，但也有人批評他是獨裁統治者，整肅政敵、嚴重侵害人權，晚期的政治改革只是在國內外民主力量的壓力下被迫進行。

不過柯文哲也指出，蔣經國為什麼在去世多年後，仍然獲得不少人的懷念？是我們對台灣過去的歷史認識不足？還是我們當前的政治出了什麼問題？這是一個值得我們反省的題目。

柯文哲提到，蔣經國在生命晚期啟動民主改革，解除戒嚴、允許反對黨成立、開放大陸探親、開啟兩岸交流、解除報禁，公開宣示：「我在台灣住了將近40年，已經是台灣人了」；解嚴三十年來，台灣在民主自由發展的路上，儘管過程紛紛擾擾，但總是朝向正面前進，蔣經國總統當年順應潮流所做的努力是有貢獻的；最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許正是我們重新檢視歷史的一個契機。

(旺報)

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