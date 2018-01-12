史上最花錢初選？李俊毅率先公布競選收支

台南市長初選參選人李俊毅12日率先公布競選收支。（曹婷婷攝）

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台南市長初選6搶1，戰況激烈，台南市長初選參選人李俊毅12日率先公布競選收支，他說，這次初選被說成民進黨史上最花錢選舉，社會議論錢從哪裡來？會不會有金錢的負擔？候選人有必要說清楚、講明白，更需要自清、自律讓陽光照進來，盼其他人跟進。

李俊毅指出，為了投入市長初選，去年一整年共支出1274萬6388元，大部分花費在廣告費用833萬元及人事費用192萬元，他是花費最少的候選人，有些候選人廣告數量、後援會動員次數、僱工人數都是他的10倍以上，外傳花費上億元，不無可能，這次初選被說成民進黨史上最花錢的選舉，候選人必須說明錢從哪裡來。

李俊毅表示，社會上的疑慮要釐清，他不願看到別的力量介入，譬如中國資金的進入或利益交換的投資，未來市政會怎樣運作，這些都是人民所關心、疑慮的事，民進黨是否變質為金錢政治、金錢政治造就政風敗壞，民進黨自詡為清廉政黨要切斷黑金，改革政治，看到的卻是花這麼多錢，他呼籲、每一個候選人都應該公布總支出。

李俊毅強調，公布支出是兌現承諾，別人成立後援會是動員車輛、人員、物資，花費不貲，動員同一批人造勢是欺騙選民是虛假，錢不應該這樣花，他不成立後援會，因為後援會在人民心中。呼籲其他候選人也公布支出，自清、自律讓陽光照進來。

(中時)

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