電影《嘉年華》贈票活動

2018年01月13日 07:00 中時電子報 中時電子報

《嘉年華》是中國女導演文晏繼首部長片《水印街》後執導的第二部電影，入圍2017威尼斯影展主競賽，是首位闖進威尼斯主競賽的中國女導演。

《嘉年華》劇情描述兩位有著不同成長背景的女孩，在海濱旅館某夜的不期而遇，卻遭逢了改變她們人生的重大事件。該片以女性為視角，道出一個堅強而勇敢的成長故事，在現今價值混亂的時代中，格外具有扶正醒世的意義。

縱海風再難將裙擺吹起，青春已萎地。劉會長侵犯了女孩小文，小米透過旅館櫃檯監視器目睹一切。可男人們擁有小鎮，女孩們只有無盡的夜，隨著漫長控訴程序啟動，卻見各方勢力盤根錯節，踢皮球，交相掩護，小米為保住工作左右為難，小文與傷共存，創口還未結疤，又被一次次無情的揭開。嘉年華，卻成獸宴，都是普通人，怎麼張著赤紅的眼？海邊日頭大作，人性的大寒終將一切緩緩覆蓋。

勇奪金馬獎最佳導演獎 《嘉年華》1/26 打破沉默

◎ 特映時間：2018/1/23 (二)晚上9點 真善美戲院(台北市漢中街116號7樓)

◎ 贈票獎項：電影特映票2張

◎ 得獎公佈：1/19 (五)下午2點。得獎名單公布於本網頁

◎領票時間：1月19日下午2點起至1月22日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

◎領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

**未於規定時間領取，視同棄權**

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2. 特映時間：2018/1/23 (二)晚上9點 真善美戲院(台北市漢中街116號7樓)

3. 贈票獎項：電影特映票2張

◎ 得獎公佈：1/19 (五)下午2點。得獎名單公布於本網頁

領票時間：1月19日下午2點起至1月22日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)