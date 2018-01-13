母留千萬元給孝順女 兒氣炸回國爭遺產

老婦獨留千萬遺產給細心照顧她的女兒，兒子不滿，搭機回國與妹妹爭遺產。(示意圖，達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

羅姓女子不捨母親罹患多重慢性病，特地搬來與母親同住，照顧她生活起居，陪伴母親安享晚年，羅母深受感動，過世一個月前立下遺囑，決定將千萬遺產全給孝順女兒，引起兒子羅男不滿，搭機返台爭遺產。

《聯合》報導，老婦罹患多重慢性病，行動遲緩且生活無法自理，女兒羅女從台北搬到桃園就近照顧母親，平時陪母親聊天、散步，一年多前羅母住進病房時，羅女更是全天候陪伴在旁，羅母被女兒孝行感動，找來多名友人作證，請來律師立遺囑，表明要把超過千萬元房產，及數百萬現金都留給女兒。

一個月後羅母過世，遠在國外的兒子羅男得知遺產沒自己份，搭機回台爭遺產，他認為母親臨終前失去意識，不可能立遺囑，但多名見證人出庭表示，羅母當時意識清晰，不僅說過很少見到兒子、對他很失望，還稱讚女兒「很孝順，要把遺產留給她。」

法官調閱醫院病歷，發現羅母雖意識狀態遲緩，仍可準確表達意思，另外遺囑經羅母宣讀完畢後，附有本人親自簽名，法官認定遺囑有效，判遺產歸女兒。

但一名自稱羅男友人的網友在PTT發文緩頰，解釋羅男在舊金山一間華人公司上班，月入超過10萬，每月都有匯1萬元給妹妹羅女，友人還說，若不是羅男每個月匯錢給羅女，「她早就撐不下去了。」鄉民對此仍然不領情，酸「孝道外包真爽，一個月一萬台幣就解決，還可以領遺產」

(中時電子報)

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