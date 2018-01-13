企業網頁把台灣列為國家 陸媒 網民聲討

2018年01月13日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

知名國際連鎖飯店「萬豪國際」，因為在網頁上將台灣、西藏並列國家，觸發中國大陸敏感神經，遭到陸媒、網民聲討。而且事件愈演愈烈。除了萬豪酒店、達美航空等官網已被揭發標示錯誤外，大陸網民和傳媒再發現，連法國名牌CHANEL和Van Cleef & Arpels、意大利奢侈品牌BVLGARI、洲際酒店集團（IHG）等，也有類似情況。

據陸媒報導，從BVLGARI的中文官網上可見，在「尋找最近的專賣店」頁面的「選擇國家」選項中，網站將「中國」和「台灣」並列。而在CHANEL中文網站「聯系我們」頁面的「國家」選項中，亦將「中國」和「香港」並列。至於Van Cleef & Arpels的官網也採取類似做法，將「中國」和「台灣」都列入「國家」列表。

洲際酒店集團的官方中文手機應用程式上，在會員註冊界面的「國家」一欄，也把「中國」與「香港」和「澳門」並列。

對於多家外企在標示國家時出錯，陸媒在微信公眾號寫道：「這些國際知名品牌在中國都有着較為龐大的消費群體，但你們一邊賺着中國消費者的錢，一邊傷着中國消費者的心，不錘你們錘誰？」

陸媒周五（12日）評論並點名更多外資企業犯錯，除了有萬豪酒店、達美航空、ZARA、美敦力、CHANEL、BVLGARI外，還有卡地亞、Burberry等外企，「要麼將中國與台灣並列，要麼在中英文官網上兩面三刀，把台灣列為『國家』，又或是把西藏列入『國家』一欄。」

文章總結指，任何時候都不要指望，中國人會在捍衞國家主權和自己核心利益上讓步、退縮，「歡迎外企來賺錢，規行矩步是底線。」

(中時電子報)