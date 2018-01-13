獨家／「爸爸杯」惹議 陳郁秀：圖像無償提供

2018年01月13日 00:23 中時 洪秀瑛

郭建宏。（資料照）

陳郁秀。（資料照）

華視總經理郭建宏日前被董事會以7宗罪拔官，郭建宏痛譙多次有「黑手」伸進董事會，痛斥無預警被卸任這項結果不公不義，認為遭到污衊。對於董事長與總經理「網內互打」風波，華視一位不具名董事12日以「家門不幸」形容，並表示此舉對郭建宏真的很不尊重，余天日前則狠批是黨內互鬥，他絕對力挺郭建宏到底。

華視有員工認為，董事長陳郁秀不應嚴以律人、寬以待己，去年華視轉播世大運時製作一批對杯紀念品贈送賓客，杯子外象徵「力爭上游」的畫作是她父親的作品，質疑「為什麼要用她父親的畫，跟華視有半毛關係？有經過董事會同意？做那麼多做到送不完，台慶再拿來送，情願做一堆爸爸杯也不願意給員工獎勵？」

對此，陳郁秀回應：「父親是台灣前輩元老畫家，華視要製作紀念品，希望我授權金魚吉祥圖像，我同意無償免費提供。」外傳耗資200萬做這批紀念品，她說費用不清楚，也否認是自己指示要做紀念品，當初是誰提出要做？她說「員工」。

有董事表示，依規章1000萬以上才需提報董事會通過，所以當初陳郁秀要做對杯，董事們不清楚，也沒收到禮品，更有趣的是，這批「爸爸杯」和民視當初搬到林口新大樓致贈給賓客的杯型一樣，只有圖案不同，笑說「難怪華視會被說是『小民視』」。

(中時)