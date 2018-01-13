美公布惡名昭彰市場名單 阿里巴巴「淘寶網」再上榜

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美國貿易署（USTR）今天公佈2017年惡名昭彰市場審查調查，全球25個網購市場和18個實體市場遭點名。中國大陸最受歡迎的消費者對消費者（C2C）購物網站淘寶網，再度被列為販賣仿冒商品、違反智慧財產權的「惡名昭彰市場」黑名單；中國大陸也持續被視為仿冒品主要來源。

USTR根據美國和國際貿易團體投訴，已在2016年把阿里巴巴集團旗下網路商城淘寶網列名惡名昭彰市場。2017年淘寶網再度上榜除有美國汽車零件廠商投訴該網站未對仿冒品進行適當監管外，USTR並指出未有數據或問卷足以客觀證明淘寶網上銷售的侵權和仿冒商品，在過去一年中有所減少。

在實體市場上，中國大陸仍被列為全球仿冒產品的主要來源。USTR說，一些中國市場，特別是在大城市雖已採取了限制仿冒商品的政策和程序，但仍不普及； 美國歡迎這些努力，並建議應擴大執行。

報告中特別提出中國當局應關切北京絲綢市場上的許多零售商販賣假冒品，包括北京虹橋市場以及毗鄰的珠寶市場、深圳市金都服裝批發市場、廣東金鄉外貿服裝市場、廣州金順服裝市場和廣州市佔溪區市場都遭點名。

中國大陸外，越南、阿拉伯聯合大公國、土耳其、西班牙、葡萄牙、加拿大、 墨西哥、 阿根廷 ，印度和印尼也都有實體市場被列為2017惡名昭彰市場。

(中時)

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