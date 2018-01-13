《兩岸星期人物》高富帥不怠惰！ 賭王鮮肉學霸兒何猷君

2018年01月13日 09:31 中時電子報 蔡萱

澳門賭王何鴻燊和四太所生的兒子何猷君，在最近成為網路上的熱門話題，他在大陸節目上展現他卓越的數學才能，以20秒殺困難的數學題目爆紅。雖然出生於眾所矚目的豪門世家，但何猷君並沒有只活於家族的光環之下，他靠著後天的努力，以優異的成績提早畢業於美國名校麻省理工學院，且也在年僅22歲的年紀就自己創業闖出一片天，刷新了外界對富二代的形象。

身為身價曾達80億美元的澳門賭王何鴻燊最小的兒子，何猷君有16個兄弟姊妹，出生時父親就已經74歲了。他曾表示為了讓父親開心，自己從小就特別努力讓父親能以他為榮。他也的確多次在數學領域上上展現驚人的天賦，曾經2次在「世界數學測試」中奪獎，並且在18歲時收到來自外國各所名校的錄取通知，包括牛津大學、耶魯大學、劍橋大學與等，最後他選擇進入麻省理工學院就讀。

何猷君只花了3年就從麻省理工學院畢業。（圖/instagram@momomarioho）

儘管有著富裕的家庭光環加持，何猷君的後天奮發努力也是他成功的關鍵。他曾透露自己修了一般學生兩倍的課程，且只用了3年時間就完成4年學業，並於2016年以21歲年紀提早畢業，之後再繼續於麻省理工學院攻讀金融碩士。他也在畢業時拿到世界最大金融公司的工作機會，同時還創辦了一個慈善機構。

何猷君和父親賭王何鴻燊以及媽媽一起過生日。（圖/instagram@momomarioho）

何猷君在完成學業後，沒有和他的哥哥姊姊一樣幫忙打理家中事業，他在2015年選擇自己創業，自己創立了夜店訂位App「VVIP」。他也在2016年於上海成立了工作室，嘗試不同的創業方向，他表示此舉受到家裡的支持，父親當年也是自己創業起家，所以鼓勵他出去闖一闖。

除此之外，何猷君也積極展現出自己「非典型富二代」的一面，他在上海搭地鐵通勤，和創業夥伴搭飛機經濟艙往返，絲毫看不出富豪後代的架子。

何猷君日前參加節目最強大腦，秒殺困難的數學題，愛網路上爆紅。（圖/微博@何猷君）

何猷君這次在大陸江蘇電視台的節目《最強大腦》中，展現了一身在名校練就的不凡的數學能力，當其餘99名參賽者仍在埋頭苦解之時，他僅用了21秒的時間就率先完了題目，拿下該環節的第一名。還之後的環節中一鼓作氣成功晉級前30名，他在節目中以平穩、聰明、速迅的表現，解決各道難關，也讓他瞬間在網路上爆紅，網友紛紛稱讚他「智商爆表」、「才智過人」。

當然何猷君令人著迷之處，除了他聰明的頭腦外，他的才能也遍及音樂和體育領域，他不儘會彈鋼琴、吉他，不時在社群平台上傳自彈自唱的影片，也非常熱愛踢足球與打網球，甚至還曾考慮走上職業網球選手的道路。

何猷君不僅是數學學霸，也喜歡打網球和踢足球。（圖/instagram@momomarioho）

擁有精緻五官和斯文氣質的何猷君，再加上一身多才多藝，自然成為充滿魅力的強力「發電機」，他曾經與知名偶像團體By2的妹妹Yumi交往，也曾和新加坡身價百億富豪千金Kimmy熱戀，不久前才和香港女團「少女標本」的袁紫僑高調曬恩愛，他們還在萬聖節時裝扮成漫畫中的著名情侶小丑與小丑女大放閃。

可能不少人會覺得富二代只是含著金湯匙出生的幸運孩子，不過何猷君展現了自己不只是贏在了起跑線上，除了家庭給的資源外，他的孜孜不倦、他的奮發向上也讓外界刷新了對富二代的看法，這也讓他在這樣的年紀就有了非凡的成就，更讓不少網友紛紛笑稱他是「比你有錢還比你努力」的鼓勵人心範例。

(中時電子報)