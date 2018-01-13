冰箱打開一定有 吃這些不僅能驅寒還可助代謝

2018年01月13日 02:40 中時 林承彥

這幾天台灣遭遇入冬以來最強寒流，體虛的人就算全身包緊緊仍無法禦寒。而人是恆溫動物，只要體溫下降1度，免疫力即大減30%，在冬天若不做好防寒，在腳底冷到頭頂的情況下，病魔當然容易找上門。

其實要健康度過寒冷的冬天，只要掌握幾個高CP值食材，不僅能驅寒還可助代謝，與其生病了再來吃藥調理，那倒不如從飲食著手。

1.大蒜

大蒜可說是我們最常見到的超級食物。古希臘運動員在賽前會食用生蒜以保持體力；歐洲人稱大蒜為天然抗生素；東南亞人士認為吃大蒜有助祛濕排毒；而韓國人愛吃大蒜禦寒，裏頭硫化物就是大蒜可抗寒的秘密。硫化合物能疏通血流，防止末梢冰冷。另外，還能刺激與產熱相關的交感神經運作，促進分泌腎上腺素，幫助燃燒體內脂肪與糖分，避免冬季肥胖。

2.紅棗

經期來時身體容易感到不舒服的女性，經常會飲用紅棗茶，那是因為紅棗具有補血安神的作用。另外紅棗也含有大量的醣類物質，維生素C、核黃素、硫胺素、胡蘿蔔素、尼克酸等多種維生素也非常豐富，具有較強的滋補作用，天冷時可適時將紅棗入菜，能提高人體免疫功能與增強抗病能力。但須注意不宜過量，因紅棗熱量較高吃多易發胖。

3.蔥白

跟大蒜一樣，蔥白含有大量的硫化物，這些硫化物不僅提供氣味，也促使體內排除致癌物質的酵素活性增加，還促進新陳代謝防止手腳冰冷，另外蔥白內還有「多醣體」，有調節免疫系統和發汗的功能。

4.香菜

香菜可促進周圍血液循環的作用，寒性體質者吃點香菜還能改善手腳發冷的症狀。而香菜也有禦寒補養的功效，是感冒初期用以溫補的上好食材。

5.紅蘿蔔

在低溫的時候，身體會更快速消耗掉儲存的維生素，此時當然就必須更勤勞的補充。雖然蔬菜內大多含有豐富的維生素，但以紅蘿蔔的CP值最高。紅蘿蔔的維生素A能增強人體耐寒能力，維生素C可提高人體對寒冷的適應能力，維生素E可促進血液循環，並調整體內激素的平衡。

(中時)