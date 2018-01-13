山寨版的嗎？日本「怪怪全家」引發台日網友討論

2018年01月13日 05:05 中時 林承彥

真相水落石出之後，也有網友PO出「PORT STORE」版的LAWSON。（圖片取自／臉書 日台交流広場（台湾と日本））

在一些古老的日本城市，為了維持當地市容整齊，會制定「招牌法」，要在這邊開店的商家都必須依循規格與用色去製作招牌，例如在京都就能找到黑白配色的7-ELEVEN跟麥當勞。不過就有網友在日本拍到一張企業色看起來是全家，裡面也有賣全家的商品，但卻在招牌上寫著「PORT STORE」的奇怪全家。

眾人一開始以為這是山寨版的全家便利商店，還笑稱可能是大陸人開的。但在台日網友棄而不捨的追查下，發現這並不是盜版，而是確確實實的全家。

根據日本網友表示，會寫著「PORT STORE」的便利商店，就表示這是設立在東京港區港口，且是由東京灣港灣福利厚生協會和超商合作經營的店舖，目的是要為了服務在港口的服務人員。

其實「PORT STORE」裡頭與一般便利商店販售的商品無誤，不過是由港口的福利厚生協會經營，而這個協會成立目的，就包含了港口工人食堂、商店、住宿、休息場所等福利設施的擴建和管理，所以這家便利商店也是他們經營的店家之一，為了與一般便利商店做出區別，才會在招牌寫上「PORT STORE」。

(中時)