編舞新銳賴翃中得獎作品《Birdy》首度在台演出

2018年01月13日 06:03 中時 李欣恬

現年27歲的新銳編舞家賴翃中，醞釀多時，去年以舞作《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎的舞作《Birdy》，就忙著國際巡演，本周受邀參與圓桌舞蹈計畫，才有機會首度在台演出。

日前彩排現場，只見舞者頭上頂著一支京劇所用的道具翎子，時而模擬鳥兒奔走，欲振翅飛翔，但是卻又被頭上的長羽毛絆住，不自覺地痛苦吶喊，卻又喊不出聲音來，只能抖動翎子，滿是無奈。

畢業於北藝大舞蹈系的賴翃中表示，這支舞談論的是他對舞蹈的「夢想」，「舞者頭頂上的羽毛翎子，除了代表夢想，也代表飛翔，就跟我的名字『翃』字一樣，渴望長出夢想的翅膀。」

賴翃中是高雄人，他表示從國中開始接觸街舞，之後考入左營高中之後，一路上都非常渴望有自己的創作，但卻未曾真正執行，2013年退伍之後，他每日投身教學，一周七天都排滿課程，卻感到無比疲憊，「突然有天，我決定買張車票，北上和同學們一起排舞、練舞，尋找創作的更多可能，後來就一直持續，只要找到空檔就北高往返，雖然也很辛苦，但是我知道在創作裡的自己，是快樂的。」

賴翃中在2016年推出首部編創作品《守》，2017年成立舞團「翃舞製作」，《守》去年也獲得德國漢諾威國際編舞大賽第三獎，而獲得首獎的作品《Birdy》，也為他開啟一連串的國外巡演機會，至今已到過新加坡、德國、波蘭和日本等地。

賴翃中說，待今年的演出邀約完成，年底也將有全新作品問世。《Birdy》將於1月13日、14日，在台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時)