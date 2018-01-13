編舞新銳賴翃中得獎作品《Birdy》首度在台演出

友善列印
中時

現年27歲的新銳編舞家賴翃中，醞釀多時，去年以舞作《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎的舞作《Birdy》，就忙著國際巡演，本周受邀參與圓桌舞蹈計畫，才有機會首度在台演出。

日前彩排現場，只見舞者頭上頂著一支京劇所用的道具翎子，時而模擬鳥兒奔走，欲振翅飛翔，但是卻又被頭上的長羽毛絆住，不自覺地痛苦吶喊，卻又喊不出聲音來，只能抖動翎子，滿是無奈。

畢業於北藝大舞蹈系的賴翃中表示，這支舞談論的是他對舞蹈的「夢想」，「舞者頭頂上的羽毛翎子，除了代表夢想，也代表飛翔，就跟我的名字『翃』字一樣，渴望長出夢想的翅膀。」

賴翃中是高雄人，他表示從國中開始接觸街舞，之後考入左營高中之後，一路上都非常渴望有自己的創作，但卻未曾真正執行，2013年退伍之後，他每日投身教學，一周七天都排滿課程，卻感到無比疲憊，「突然有天，我決定買張車票，北上和同學們一起排舞、練舞，尋找創作的更多可能，後來就一直持續，只要找到空檔就北高往返，雖然也很辛苦，但是我知道在創作裡的自己，是快樂的。」

賴翃中在2016年推出首部編創作品《守》，2017年成立舞團「翃舞製作」，《守》去年也獲得德國漢諾威國際編舞大賽第三獎，而獲得首獎的作品《Birdy》，也為他開啟一連串的國外巡演機會，至今已到過新加坡、德國、波蘭和日本等地。

賴翃中說，待今年的演出邀約完成，年底也將有全新作品問世。《Birdy》將於1月13日、14日，在台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時)

以為天天洗澡就乾淨了？ 小心你… 凍未條！入冬新低溫 嘉義清晨4.7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。