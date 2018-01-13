這7種職業 離婚率最高

2018年01月13日 06:32 中時電子報 陳舒秦

想維繫好婚姻不簡單，原來職業也有關？統計學家納森(Nathan Yau)根據人口普查的資料，列出美國離婚率最高的七種職業如下：

1.賭場經理：賭場經理的離婚率名列第一，高達52.9%，專家推測，賭場雇用賭廳經理與客人互動，但聲色場合下，充斥酒精和美女，又與很多人在歡愉環境互動，一不小心就擦出火花，可能容易出軌。

2.酒保：排名第二的是酒保，離婚率為52.7%。這種工作多半在深夜，且為了多拿小費而需對客人友善必要時還要打情罵俏，甚至還要傾聽客人心事，有時酒精催情下，也很難把持住。

3.賭場員工：賭場員工的離婚率為50.7%，工作時間不定，來往對象複雜，除了酒精和與客人多互動，沒時間陪伴家人，也容易影響家庭生活。

4.空服員：空服員的離婚率卻高達50.5%，因為經常離家在外，有很多機會認識可發生一夜情的人，而且很難與家人相聚。

5.建築工人：不同領域的建築工人，離婚率介於49.6%到50.1%。專家認為，這類工作的上班時間不定，不易有家庭生活。

6.接線生：接線生離婚率高達49.7%，有專家推測，可能因為電話聊天導致出軌。

7.電話推銷員：電話推銷員的離婚率為49.7%，專家認為，可能工作壓力大，整天聽人掛電話或不禮貌的吼叫，導致脾氣變差，回到家很難對另一半溫柔。

(中時電子報)