1／13 三大報頭版要聞

2018年01月13日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.故總統蔣經國逝世30周年，親民黨主席宋楚瑜昨天發表口述歷史新書《蔣經國祕書報告》強調，蔣經國至今還可以獲53％最新民意，支持度這麼高，是因為做了最難的事，即決定不造核武後，拿龐大軍費照顧「三中」（中小企業、中低收入戶等）階層。宋還拿蔣推動解嚴為例，呼籲蔡總統及中共領導人習近平，身為國家領導人，要對兩岸問題做正確決定、力排眾議，推動兩岸和平。

‧入冬以來首波寒流從周一晚上開始延續約5天，昨天清晨淡水測得攝氏6度，玉山則出現零下13.5度，雙雙創下入冬後平地、全台最低溫紀錄。氣象局預報員徐仲毅昨表示，今天清晨輻射冷卻效應更強，平地可能出現5度低溫再創新紀錄，不過地點會轉移到中南部。

‧據路透11日報導，台灣民進黨政府擬開展一項長期增加國防預算的計畫，投資先進武器系統和訓練，希望打造更強的威懾力量，對抗中國大陸的攻擊。如果預算通過，至2025年台灣年度國防開支估計至少增加20％，達到台幣3817億元。

‧立院臨時會昨開始審查監委被提名人資格，未料，出席審查會的田秋堇、高涌誠等6位被提名人，被問到「是否支持廢除監察院」，竟全一面倒地支持廢除。這讓律師出身的民進黨立委都不禁質疑，「今天各位要到你們主張廢除的監察院，去當監察委員，我相信各位一定是非常的矛盾。」

◎旺報

‧美國知名連鎖飯店萬豪集團日前因將港澳台及西藏納入國家之列，被網民舉報後數度道歉，網站也被關閉要求整頓，此風波持續延燒，包括ZARA、達美航空、美敦力等跨國企業，也陸續被陸媒揭露存在類似情況，相關企業還因此被網信辦、民航局約談。大陸外交部12日對此表示，港澳台藏是中國的一部分，是國際社會的共識，呼籲外國企業到中國投資應當尊重中國的主權和領土完整。

‧民進黨政府上台後，所寄望的日本牌，最近愈來愈打不出去，今年是《中日和平友好條約》締結四十周年，中日關係繼續回暖。中日政府正針對福島食品禁令展開談判，可望在今年取消或放寬有關限制。日本執政黨自民黨幹事長二階俊博去年底訪問中國，與大陸國家主席習近平會談，加上中日韓三國領袖高峰會可能近幾個月舉行，都顯示中日關係正回暖中。

‧蔡政府多次向美喊話「願與美合作穩定朝鮮半島情勢」，但隨著半島情勢出現轉圜，台灣是否還有插手空間？大陸國關學者認為，美國相當清楚也一再表明，朝鮮半島問題上中國起了相當大的作用，蔡當局多次對美國表達穩定朝半島意願，不僅在時機上打錯算盤，若美國在朝鮮問題上打台灣牌，只會損害中美未來在半島問題上的合作。

‧大陸環球網12日披露由中國航空工業集團公司自主研製的無人機「雲影」飛行第一視角；雲影的出現象徵中國無人機由中低空低速向高空高速的跨代發展，其最大飛行速度為每小時620公里，比美國MQ-9「死神」無人機時速快200公里，同時高空長程火力打擊也是它的獨門絕活。

◎工商時報

‧股王大立光昨（12）日股價展開報復性反彈，帶動台股再度突破短期5日均線。法人認為，隨大立光及群聯等高股利大廠去年繳出亮眼成績單下，「雞飛狗跳」行情即將起飛，包括開發金、台塑化及京元電等12檔去年獲利不俗、具有高殖利率題材及三大法人大舉加碼的個股，後市可期。

‧歐洲央行（ECB）周四公布會議紀錄暗示可能提前緊縮貨幣政策，為繼美國聯準會（Fed）之後，即將展開升息的第2個全球主要央行，歐美央行貨幣政策齊唱鷹調也代表全球經濟前景偏多。影響所及，歐元周五升破1.21美元，創3年新高，美元持續示弱，全球股市響起一片漲聲。

‧中國大陸海關總署昨（12）日公佈數據顯示，2017年大陸進出口均成正成長，終結稍早連兩年衰退趨勢。不過，去年中美貿易順差2,758億美元、年增近1成，亦創下紀錄新高；市場擔憂，美方可能拉高對大陸鋼鐵等產品的進口懲罰措施，中美兩國貿易戰恐難以避免。

‧2018年首周新台幣續漲，直逼29.5元關卡，但進入第2周因美元走強，新台幣跟著主要亞幣轉貶，昨（12）日雖然美元又走弱，新台幣開高後緩步上揚，終場收在29.6元，升值0.5分，但周線仍收貶，終結連續5周升勢。

(中時電子報)