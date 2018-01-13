新北狂增24處測速闖紅燈照相機 地點曝光!

2018年01月13日 07:48 中時電子報 周鎮宇

機車、開車族注意了，新北市警局交通警察大隊，在今年增設24處固定式測速及闖紅燈照相設備，預計1月31日起正式啟用，其中以新店與深坑增加3支最多，共有16個行政區增加新的照相設備。

日前許多網路群組，盛傳新北市將新增24處測速與闖紅燈照相設備，已經確定不是謠言，新北市永和區公所、林口區公所的官網都貼出公文提醒民眾，需多加注意新增的照相設備。

此次新增共有10處新增測速照相設備、13處新增闖紅燈照相設備，另外八仙樂園附近則設有測速與闖紅燈的照相設備，共遍及16個行政區，包含新店、深坑、板橋、石碇、瑞芳、坪林、中和、土城、樹林、石門、萬里、三芝、八里、金山與雙溪區都有新增。

新增地點如下：

●測速照相設備10處

板橋區環河西路5段00640燈桿(往板橋或土城)

新店區環河路168號前(往台北或新店方向)

石碇區北宜路4段6號(21.5公里)往坪林方向

石碇區北宜路5段67號前(往新店)

金山區台2線38.9公里處(海興路93號旁)往金山方向

瑞芳區台62線快速公路16.83公里處 (往基隆方向)

雙溪區台2丙線17公里 (往雙溪)

坪林區台9線37.3公里 (往宜蘭)

坪林區台9線38公里 (往坪林)

平溪區台2丙線12.1公里(平雙隧道內避車彎)

●闖紅燈照相設備13處

板橋區環河西路5段與板城路口(往土城)

中和區中正路與中興街(往秀朗橋方向)

新店區寶橋路78巷口(往中興路方向)

新店區台9甲線新烏路2段與屈尺路(往烏來)

土城區擺接堡路2.5公里處與自強路口(往板橋)

樹林區環漢路5段與東豐街口(往板橋)

瑞芳區台2線78.4公里處與北34路口(往貢寮方向)

深坑區文山路1段與旺耽路45巷口(往石碇方向)

深坑區文山路三段16之1號前(往台北)

深坑區文山路1段與北深路1段229巷口(往台北方向)

石門區台2線30.2公里與王公橋(往金山)

萬里區台2線43.5公里大鵬派出所(往基隆)

三芝區台2線與海景街口(往淡水)

●測速照相及闖紅燈設備1處

八里區中山路3段112號前(八仙樂園)

(中時電子報)