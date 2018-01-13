台灣工程師加班過勞太嚴重 李家同：很多小孩不認得爸爸

學者李家同指出勞工過勞是國家落後的現象。（中時報系資料照片/台北國際書展基金會提供）

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中時電子報
/綜合報導

不能因為沒有「過勞死」，就不討論「過勞」！學者李家同沉痛表示，很多人說台灣沒有過勞死，實在是不合邏輯。開車司機過勞，極可能車禍使其他人受傷，科技業工程師加班的過勞文化，絕對損及他的健康、家庭乃至公司、社會。李家同說，大家更應該知道，勞工過勞是國家落後的現象。

學者李家同昨(12)日臉書貼文，關心勞工的過勞問題。他說，很多人提到「台灣沒有過勞死」，就一副不必關心「過勞」的論調，讓他感到難過。因為不論任何人過勞，負面影響會波及小至個人健康、家庭幸福，甚至整個社會。

李家同提到自己的親身經驗。義大利旅行時發現，他們的遊覽車司機開車前要插入自己卡片，開了8小時就不能再開了，必須換一位司機，因為這是當地法律不讓這一類司機過勞。

李家同還以電子公司的奇怪加班文化為例，指出台灣的確有過勞問題。「他們(工程師)的薪水的確是相當不錯，可是晚上不能和家人吃晚飯，乃是一件非常嚴重的事，很多小孩根本不認識爸爸。」

為什麼我們國家會有這種情形？李家同分析，偶爾加班可以諒解，每天晚上要加班就是不正常。到底是工程師能力不足，必須勤以補拙，還是公司用人太少？李家同認為，台灣工程師相當有能力，用人不足才是主因。

李家同也明白，過勞問題不能完全靠法律和政治來解決，他盼整個社會冷靜面對，從而改善勞工過勞的現象。他強調，絕對不能因為台灣沒有過勞死，而不關心這個問題。我們更應該知道，勞工過勞其實是國家落後的現象。

(中時電子報)

文章來源：李家同臉書

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