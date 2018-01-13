舞小姐控黑道大哥性侵 連3次都遭檢打臉

北市一名舞小姐控告黑道大哥性侵，連3次被檢方打臉，予黑道大哥不起訴處分。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

北市一名在舞廳工作的女子控告一名在黑幫吳姓大哥趁她酒醉，將她帶往旅館性侵，她清醒後見自己的內衣、褲被扯壞且會陰部還有撕裂傷，才驚覺被蹂躪。但檢察官勘驗旅館所有監視畫面，卻發現女子是意識清醒的走進旅館，進房前女子還大聲要跟在大哥旁的友人走，因此，將吳男不起訴，女子不服，兩度聲請再議成功，高檢署2次發回北檢續查，檢察官仍認為相關事證不足昨日第3次予吳男不起訴處分。

女子指控稱， 2016年4月吳男前往舞廳消費後，買她出場前往續攤，然後再帶她前往按摩，卻在等待按摩期間，吳男趁她酒醉不醒人事時，將她帶往林森北路的汽車旅館休息，當她醒來後，發現自己的內衣、褲被撕開。連黑色連身禮服背後拉鍊也壞了，且背後及下體還會隱隱作痛，才驚覺遭吳男欺侮，當時她很怕打電話給好友求助，經友人鼓勵才決定提出告訴。

吳男到案後，承認當天有與女子發生性關係，但否認違背她意願性侵，並說當天她買了對方全場，然後帶著她和另一名小姐及自己2名友人，一同前往續攤，後來另名小姐先行離開，最後只有4人前往按麼，據蘋果日報導，4人到按摩店因客滿要等一段時間，吳男對「被害人」提議到附近的汽車旅館嘿咻，當時提告女子說「要給錢」，他就帶著她與2名友人到汽車旅館，雙方激烈的做愛，才會扯壞對方的衣服。

檢方為釐清案情，傳訊女子友人；也傳訊吳男友人到案說明，另外汽車旅館的服務人員也證稱，當天CHECK IN時女子的意識、神色都很正常，檢察官並調閱汽車旅館內外所有監視畫面逐一勘驗，發現女子當天行為趨近吳男所述，因此，認為無法以其自述酒後失憶、身體有傷及衣物破損等事證，就冒然認定吳男犯案，所以，第3次將吳男不起訴。

(中時電子報)

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