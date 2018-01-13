熱愛可樂漢堡又晚睡 體檢醫師：川普身體超好！

2018年01月13日 08:58 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，面對外界對於他身體與精神狀況的質疑，現任美國總統川普（Donald Trump）於日前進行了首次健康檢查，雖然此次檢查不包含精神狀態，但負責體檢的醫師羅尼傑克森（Dr. Ronny Jackson）表示，「總統（川普）的身體狀態非常良好！健檢相關的細節，醫療團隊會選定時間另行公告。」對於檢查結果，始終對自己有極高自信的川普則表示，「如果結果不良好，我反而會感到意外！」

從參選、到上任入主白宮，高齡71歲的川普，始終是美國與世界媒體關注的焦點人物。這位房地產大亨，不僅熱愛可樂等碳酸飲料，更喜愛麥當勞等高熱量漢堡的美式速食；再從他發推特的時間推敲，川普更是一個經常熬夜晚睡的總統，再加上他的當選年紀，確實比前幾任的歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George Walker Bush）或柯林頓（Bill Clinton）大許多，不免讓外界始終對於他的身體，能否承擔全球最忙碌的元首職責。

美國總統川普（圖左）與白宮醫師羅尼（圖右）。（圖/美聯社）

據美媒報導指出，川普競選期間，辦公室內最常出現的四種食物，分別是：「麥當勞、肯德基、健怡可樂與比薩」甚至對於健怡可樂的熱愛，讓他曾單日喝了12罐，並在入主白宮後仍不願放棄這項「愛好」。不過，對於不喜歡川普的民眾與政敵而言，他們更在乎的是川普的「精神狀態」，究竟這位易怒、性格陰晴不定的美國國家元首，是否潛藏精神疾病，恐怕才是未來外界最關注的焦點之一。

(中時電子報)