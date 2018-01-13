MLB》洋基開出7年1.6億大約？達比修有否認

洋基傳出曾開7年約網羅，達比修有否認。(美聯社)

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洋基加入達比修有爭奪戰，雙方也都承認已展開初步協商，不過昨有美媒爆料洋基曾開出7年1.6億美金合約給達比修，但達比修48小時內沒點頭同意加盟，達比修今(13日)透過推特否認消息，先表示洋基沒開合約給他，但隨後又致歉說是他搞錯，洋基有給他合約，但金額不對。

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洋基休季期間補強頻頻，然而有意再補1名先發投手的他們，跟交易海盜寇爾(Gerrit Cole)的協商遲遲未成，雖還沒完全放棄，卻把焦點轉向尚在找新東家的達比修。達比修追尋年薪2000萬起跳的複數年約，洋基為替簽他鋪路，表明願吃下部分薪資賣掉艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)。

《ESPN》廣播主持人麥可凱(Michael Kay)昨爆料，洋基有給達比修7年1.6億合約，然而48小時內沒獲達比修點頭，洋基隨後就撤回合約。達比修沉默幾小時後，透過推特否認消息，表示洋基還沒給他報價；但約6小時後他又致歉說，洋基有給他合約，只是金額不對。

洋基暫不打算為簽達比修超過1.97億奢侈稅門檻，以目前他們團隊薪資約1.78億，要得到達比修又不想繳稅，加上替731前的交易布局，拋售球員是必要的；在清出薪資空間前，洋基或許還不會輕舉妄動。除了洋基，競逐達比修的還有小熊、太空人、遊騎兵、雙城跟另支未公開球隊。

(中時電子報)

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