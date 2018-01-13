裝潢工裝長情騙出女雇主 夫求歡她失控大叫淚述遭性侵

2018年01月13日 09:43 中時電子報 孫曜樟

中市一名裝潢工到被害人李女家施作工程，因工作認真實在獲李女好感，他遂以裝情長方式取得被害人同情後，邀她至家中作客聊天舒發心事，不料，他竟趁機性侵得手，被害人返家因擔憂裝潢工找麻煩而隱忍未告訴任何人，夫欲與其親熱她卻驚聲拒絕，在李夫詢問下才流淚將遭性侵過程說出，台中高分院審理後將裝黃工依強制性交罪判刑3年6月。

7年前一名裝潢工至被害人李女住家、公司進行裝修工程而認識，施工期間因他工作認真、實在，李女還承諾宴請他及妻子共同聚餐以示感謝，但工程結束後這起邀約卻不了了之，雙方也未再往來，據聯合新聞網報導，104年9月間裝潢工突以通訊軟體發訊息給李女，並向她訴說在深受離婚、眾叛親離等現況所苦，李女基於關心就回訊息加以安撫、鼓勵，隨後裝潢工搞失蹤讓李女擔心，但過不久便致電並約她餐敘，李女想到先前曾允諾與他聚餐，又擔心他可能想不開，於是回電答應願在自家住處附近火鍋店與他聚餐。

當兩人在火鍋店見面時，裝潢工竟說不想吃火鍋，想去別處用餐，她不好意思推拒只好答應並搭他車，隨後，他提議買麥當勞速食，及外帶餐點至他住處，邊吃邊聊較輕鬆，不料，李女進屋不久就慘遭性侵得逞，經她不斷央求裝潢工才載她回家，但中途車輛爆胎，李女即自行搭乘車返家。

李女返家後擔心日後會裝潢工再找麻煩而未將遭性侵告知任何人，兩日後，丈夫欲與她性行為時，她失控大叫，經丈夫關心追問，被害人才流淚告知遭性侵害經過，隨後由丈夫陪同她向警方報案，檢警即循將裝潢工逮捕並起訴。

(中時電子報)