千億換自由或被關 「中東股神」阿瓦里德陷兩難

2018年01月13日 09:54 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，沙烏地阿拉伯在新王儲薩勒曼（Prince Mohammed bin Salman）上台後，對於國內「貪腐」人士進行大幅度掃蕩，上百位王室成員遭到牽連逮捕，其中包含曾叱吒全球市場、被譽為「中東股神」的阿瓦里德王子（Prince Alwaleed bin Talal）。繼已故沙烏地老國王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz Al Saud）之子，米特卜王子（Miteb bin Abdullah）選擇支付10億美元（約300億台幣）換取人身自由後，也讓外界好奇，這位股神，是否會願意向新王儲支付高達60億美元（約1,774.7億台幣）或大部分手中集團股份，作為重獲自由身的交換代價？

現年62歲的阿瓦里德，出生於沙烏地大港吉達（Jeddah）。父親塔立爾親王（Prince Talal bin Abdul-Aziz），是沙烏地首代國王伊本紹德（Ibn Saud)）第20個兒子、母親是扎哈爾（Muana As-Solh）。大學時期赴美就讀加州門羅學院（Menlo College）、並在雪城大學（Syracuse University）獲得社會學碩士。1980年代大舉收購花旗銀行（Citi Bank）持股，成為最大個人股東；同時也是蘋果公司（Apple）最大個人股東，2005年個人總資產為237億美元（約7,010億台幣），躍居在《富比士》富豪排行榜第五；更因獨到眼光，被外界封為阿拉伯世界的巴菲特（Warren Buffett）。

曾叱吒全球商場、被稱為「阿拉伯巴菲特」的阿瓦里德王子。（圖/美聯社）

但似乎薩爾曼王儲的野心不只於此，外媒更直指，除阿瓦里德陷入兩難外，沙國最大的建築鉅子賓拉登集團（Saudi Binladin Group）也面臨威脅。在現任主席貝克爾（Bakr bin Laden）遭查扣後，王儲便透過財政部，以一個五人小組接管該集團，大幅削減賓拉登家族的勢力，被金融界視為官方有意全面奪取該集團的資產。媒體指出，賓拉登家族與阿瓦里德一樣，很可能被要求全面免除官方一年前欠下的300億美元（約8,873.4億台幣）債務，以換取自由身。

(中時電子報)