NBA》騎士全力兜售TT 內訌問題浮出檯面

2018年01月13日 09:54 中時電子報 黃及人

隨著本季交易截止日逼近，《Yahoo Sports》在13日爆料，騎士目前已把替補中鋒崔斯坦湯普生擺上交易檯面，只可惜他跟高薪不符的身手，讓他暫時乏人問津，反而是騎士內訌傳言日趨嚴重，一切還是「小皇帝」詹姆斯搞的鬼。

準備跟柯勒卡戴珊結婚生子的崔斯坦湯普生，至今仍不相信卡戴珊魔咒威力，完全無視自己在騎士漸失地位，都快淪為替補中的替補的事實，如今慘遭騎士第一時間擺上交易檯面，也屬理所當然的結果，畢竟他也很不爭氣。

2015年夏天跟騎士完成5年8200萬美元續約，崔斯坦湯普生本季卻只交出場均5.3分、5.7籃板的數據，當然在交易市場不受青睞，儘管騎士想拿他去跟快艇換回狄安卓喬丹，目前仍因騎士不願放棄2018年首輪籤暫時告吹。

《Yahoo Sports》也強調，目前雷霆前鋒保羅喬治與鵜鶘中鋒考辛斯暫時沒被放到交易檯面上，原因是雷霆與鵜鶘都在追逐季後賽門票當中，不太可能本季提前被交易出去，造成球隊內部氣氛不穩的負面影響。

不過騎士當前最大麻煩，還是詹姆斯前役在比賽中痛罵助教與隊友的脫序行為，儘管詹皇自己否認造成球隊內訌，不少騎士球員卻開始傳出不滿詹皇打球太獨，幸好這種負面傳聞只需騎士開始贏球，相信就會慢慢消失了。

(中時電子報)