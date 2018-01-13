MLB》唐納森向藍鳥喊話：我願在這待到退休！

2018年01月13日 10:24 中時電子報 蔡銘仁

藍鳥以1年2300萬美金跟唐納森(Josh Donaldson)達成協議，避免薪資仲裁，合約總值創下大聯盟薪資仲裁最高薪紀錄，不過唐納森今年季後將生涯首度成為自由球員，美媒報導，將滿32歲的他表示，只要球團決定跟他談續約，他願意在藍鳥一路待到退休。

唐納森2010年從運動家出道、2014年被交易到藍鳥；他除了去年因傷影響出賽，其餘2年出賽數都有超過150場，3個球季下來繳打擊率2成85、上壘率3成87、長打率5成59、111轟、300分打點成績。不過更值得注意的，是他今年跟藍鳥1年2300萬合約走完後，就會成為自由球員。

放眼未來，唐納森表示只要藍鳥高層願意留他，他會想在藍鳥打到退休。但藍鳥去年團隊薪資2億，是聯盟第4貴球隊，卻連季後賽都沒打進，加上他年逾30歲，多少會影響高層投資他的意願，如去年英卡納西昂(Edwin Encarnacion)跟包提斯塔(Jose Bautista)要高薪都沒要成。

《theScore》記者卡薩雷托(Lucas Casaletto)也認為，藍鳥去年砸錢換不回好戰績，會讓他們猶豫是否該留住唐納森。另一方面，唐納森雖跟藍鳥完成談約，但他今年季後合約將滿、身手也還在，藍鳥若想透過交易補強，他會是不錯的籌碼；藍鳥在去年季後，已把他擺上交易貨架。

(中時電子報)