NBA》詹皇哭哭！騎士遭溜馬上演22分逆轉秀

詹姆斯雖拿27分、11助攻與8籃板，卻挽救不了騎士3連敗命運。(美聯社)

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中時電子報

就算上半場一度領先22分之多，還是不夠騎士贏下球賽！騎士13日慘遭地主溜馬上演不可思議逆轉秀，最後以95比97無奈吞下3連敗，詹姆斯雖拿27分、11助攻及8籃板，卻在最後關頭發生致命踩線，拱手把勝利讓人。

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騎士剛開賽就打出20比0猛攻，更一度領先達22分，全力搶下客場勝利企圖明顯，可是溜馬偏偏不肯認輸，打完前3節，竟然反以76比74超前騎士，打到最後關頭，歐拉迪波最後2分10秒投進三分外線，溜馬仍以1分領先。

詹姆斯接下來連兩波進攻都給自己單打獨鬥，卻都沒法投進，可是溜馬也沒進帳，時間僅剩5.5秒，騎士進行最後一波攻擊，詹姆斯竟然踩線違例，只能無奈故意犯規，儘管柯利生兩罰中1，比賽仍在詹姆斯三分出手沒進當中落幕。

溜馬儼然變成騎士本季剋星，本季3度對決全由溜馬贏球，詹姆斯更在末節跟昔日宿敵「舔耳哥」史蒂芬生爆發衝突，無奈吞下1次技術犯規，不過此役騎士也讓艾塞亞湯瑪斯、韋德兩名主力輪休，並未拿出真正實力應戰。

溜馬以主控柯利生攻下22分最高，歐拉迪波也拿19分，史蒂芬生除了貢獻16分、11籃板，更在最後關頭成功惹毛詹姆斯，堪稱溜馬贏球幕後頭號功臣，沙波尼斯與桑迪斯楊各拿12分。

(中時電子報)

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