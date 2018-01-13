彰化「溪湖金錢豹」槍案 小弟一槍斃了大哥好友

2018年01月13日 11:25 中時 吳敏菁

溪湖警分局偵破KTV槍擊命案，郭姓男子坦承殺人，警方依殺人罪嫌移送。（吳敏菁攝）

溪湖警分局偵破KTV槍擊命案，郭姓男子坦承殺人，警方依殺人罪嫌移送。（吳敏菁攝）

溪湖警分局偵破KTV槍擊命案，兇嫌供出作案槍隻和子彈。（吳敏菁攝）

彰化縣溪湖鎮光平街123號「小莓視聽館」，8日凌晨1時58分許發生槍擊案，李姓男子倒臥血泊，送醫不治，溪湖警分局調查，李男酒後打手機找來賴男，一行進入包廂後又發生口角衝突，賴的小弟氣憤開槍，擊中李的心臟，一槍斃命，13日依殺人罪嫌移送。

溪湖警方局表示，命案當晚包廂情況相當混亂，消防分隊接獲救護報案後立即派遣救護車前往送醫不治，警方投入偵辦，查出死者為68年次李姓男子，當日凌晨零時30分許和多名男女友人抵達小莓視聽館進入1號包廂，期間陸續有友人離席，約於當日1時49分許，郭也隨賴姓大哥進入包廂，10分鐘後，傳出槍響，包廂內人員鳥獸散，留下李姓死者倒臥在地，鮮血滿地，兇嫌等人行兇後駕自小客車逃離現場。

案發後，刑事警察局中部打擊犯罪中心、彰化縣警局刑大和溪湖分局偵查隊組成專案小組，調查出李姓死者為幫派成員，交往複雜，酒後時常與人發生爭執，在外樹敵無數。並鎖定同為幫派成員的賴姓男子涉有重嫌。

賴姓男子發現難逃法網之下，12日16時許，帶同隨身小弟郭姓和陳姓等人，攜帶行兇時使用的制式克拉克手槍1支及子彈10顆到溪湖分局投案。

警方調查，死者李姓男子當日酒後撥打電話給賴男，發生口角，賴即夥同隨身小弟郭、陳等人駕駛自小客車抵達小莓視聽館，欲與死者理論，雙方一言不和，發收激烈爭吵，賴的隨身小弟嫌疑人郭男氣不過，取出預藏之手槍朝李射擊1發，子彈擊中左胸部，造成李男大量出血死亡。

警方表示，郭男投案後，坦承一時憤怒，衝動下開槍，全案於調查後依殺人罪嫌，移送彰化地方法院檢察署偵辦。

(中時)