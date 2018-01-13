禮儀師為還債籌錢結婚扮車手 高雄到苗栗提款被逮

戴姓男子從高雄到苗栗提款被警方查獲，檢方聲押獲准。（陳慶居翻攝）

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接近而立之年的禮儀師戴姓男子，因背負上百萬債務，加上今年就要結婚需要不少費用，為賺取外快竟鋌而走險擔任詐騙集團車手，遠從高雄到苗栗提款時，被眼尖警官當場查獲，12日晚被移送檢方偵辦，檢察官聲押獲准，宣示全民對詐騙案深惡痛絕。

警方查扣5萬現金和2張人頭帳戶的金融卡。（陳慶居翻攝）

苗栗警分局第五組組長謝偉倫，11日上午執行金融機構及超商督巡勤務時，督巡至轄內1家統一超商，見1名男子形跡可疑，不斷在超商內ATM前提領款項，懷疑他是車手，立即上前盤查身分，並通報南苗派出所所長邱靖宸率警員謝欣華協處。

警方查證確認提款人是29歲的戴姓男子，本身是名禮儀師，戴男隨身攜帶2張金融卡，及剛提領出來的現金5萬元。戴男起初否認自己是車手，等警方聯絡金融卡主人到苗栗協助調查，他才坦承依照詐欺集團指示，且為躲避警方查緝，特地遠從高雄北上苗栗提領，不料還是遭眼尖警官識破，人贓俱獲。

檢警調查，戴嫌有公共危險前科，目前擔任葬儀社禮儀師的工作，本身因投資失利，有1、200萬元負債，加上最近為籌錢準備結婚，希望短時間多賺點外快，才誤聽朋友介紹，兼職做詐欺集團的車手，才第3天就被警方查獲，賺不到3000元。

檢察官複訊時，發現有上手在新竹客運苗栗站附近交付戴男2張金融卡，有必要追查上手及幕後集團，同時宣示反詐騙的決心，向法官聲請羈押，12日晚裁准收押。

(中時)

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