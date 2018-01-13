餐廳自備酒測器 助警防酒駕

2018年01月13日 11:25 中時 王文吉

餐廳也能酒測！豐原一家餐廳業者近日自購酒測器，替消費者把關呼氣酒精濃度，也幫警方從源頭遏止酒駕。豐原分局長林宏儒表示，寒流發威正值尾牙旺季，也是酒駕高峰期，除要求所屬員警前往轄內餐飲場所，進行防酒駕宣導，餐廳業者帶頭提供酒測，有示範效果，希望其他業者也能響應。

豐原分局長林宏儒率隊前往轄區餐飲場所，進行防制酒後駕車宣導。（王文吉翻攝）

豐原分局去年度為貫徹酒駕零容忍，取締酒後駕車達1544件，為台中市警察局各分局之冠，為落實防制酒後駕車斷源政策，協請轄內「小林無骨鵝肉」餐廳業者，共同擔負防制酒駕之社會責任，11日已購置酒測儀器供顧客使用，替客人初步篩選，即時提供測量呼氣酒精濃度。

近日是酒駕高峰期，豐原分局除要求各所員警，利用用餐時段前往轄內餐廳、薑母鴨、羊肉爐等餐飲場所，進行防酒駕宣導，分局長林宏儒更親往餐廳帶頭宣示，並鼓勵店家提供酒測儀器、代叫計程車或接送等加值服務，從源頭斷絕酒駕行為。

林宏儒表示，民眾參加飲宴之後，往往幾杯黃湯下肚酒酣耳熱，迷迷糊糊之際，無法控制自身行為，樂見業者主動提供酒測服務，並協助顧客代叫計程車或替代駕駛，相信可以自源頭阻絕酒後駕車的行為，也就不會產生酒駕肇事的傷害。

林宏儒再次呼籲，最近天氣寒冷加上尾牙期間，民眾應戒除飲酒開車習慣，請民眾「酒後不開車、開車不喝酒」、「醉」不上道，若飲酒後要記得「指定駕駛」，才能保障自身與其他用路人的安全。

(中時)