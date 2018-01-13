不滿騰訊爆料缺資金 陸共享單車龍頭ofo喊告

大陸共享單車龍頭之一的ofo小黃車，遭陸媒爆料面臨資金缺口，引發雙方互嗆。（圖/新華社）

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中時電子報

據上海界面新聞報導，大陸共用單車龍頭ofo，日前遭騰訊科技旗下的《一線》爆料指出，其公司帳戶上的可用資金僅剩下不到6億人民幣（約27.4億台幣），扣除員工薪資、營運雜支與流動客戶押金，《一線》質疑ofo面臨嚴重資金缺口，可動用的金額僅夠支撐一個月。該文章聲稱有內部人士的消息，不僅質疑其帳面資金短缺，還直指ofo至今欠供應商約25億元人民幣（約114.2億台幣）。對於報導的諸多質疑，ofo官方第一時間做出反擊，稱公司營運順利、資金鏈也很穩定，並表示不排除對騰訊提出告訴，而爆料的騰訊也不甘示弱，表示手中握有實證、放馬過來！

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市占率愈來愈高的ofo，得力於背後兩大金主滴滴和阿裏集團支持，這一年來不斷地燒錢、還找來大陸當紅鮮肉男星鹿唅廣告代言；但商場上沒有永遠的朋友，稱霸大陸網約車市場的滴滴出行，自從一月初收購小藍單車後，將其手機app上原有ofo的選項更名為「共用單車」，似乎證實傳聞多時雙方不合的消息。更有報導指出，曾對ofo投三回融資、擁有其25%股權的滴滴，似乎從ofo高層挖走多名重要幹部，藉此充實自有的共用單車品牌實力。

面臨進入整合期，ofo小黃車能否維持市占率與力抗壓力，成為最終霸主。（圖/新華社）

如今成為大陸共享單車兩強之一的ofo，由北大經濟碩士出身的戴威創辦，當年創業時沒人看好，曾一度背負百萬人民幣的債務，直到共享單車的魅力開始於各大學和城市間發酵，才陸續獲得天使資金的投資。去年10月更取得滴滴和小米等企業挹注，共約1.3億美元（約39.4億台幣）的新一輪投資，讓ofo更加強大。對於未來，戴威希望「在每個城市的每個角落，你都能找到一台ofo的單車，協助你前往最近的超市或賣場，或單純地來一趟單車騎行。」

共享單車是一個全新概念，有如當年的Uber一樣，大陸對此多採取先放行後修法的態度，但過於快速的擴張與發展，卻對其他非使用者造成極大的不便，大批的單車不受控制地堆疊和任意停放在「共享站」週邊，不僅影響用路交通，更讓外界的「觀感」不好。與網約車市場發展模式類似，如今的共享單車已進入整合期，下一步外界都在看到，究竟有多少家業者能撐到最後，如滴滴吃下Uber一般，成為全大陸的單車霸主。

(中時電子報)

文章來源：ofo資金鏈羅生門：ofo堅持一切正常，爆料媒體稱有證據

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