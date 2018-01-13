NBA》兩萬分先生發威！勇士不讓公鹿逆轉

2018年01月13日 11:23 中時電子報 黃及人

前役剛成史上第2年輕「20000分先生」的杜蘭特，13日決定不讓勝利再次送人！儘管柯瑞仍因腳踝扭傷缺陣，杜蘭特挺身而出拿下全場最高26分，另有6助攻、6籃板，幫助勇士108比94擊退地主公鹿，也讓公鹿的逆轉美夢宣告破滅。

這次有了「浪花弟」克雷湯普生助陣，勇士上半場打完，就取得14分領先優勢，但因三分火力熄火，勇士竟在本季最擅長打的第3節只得17分，卻讓公鹿轟下33分，場上局勢再次陷入緊張，公鹿甚至末節取得超前優勢。

幸好杜蘭特及時跳了出來，跟卓雷蒙格林攜手重新幫助勇士搶回領先優勢，更在最後關頭連拿5分，成功擴大勇士領先優勢到兩位數以上，公鹿眼見勝利無望，也只好好乖乖接受主場吞敗的現實，勇士搶下本季第34勝(9敗)。

除了杜蘭特，格林也突破最近低迷，貢獻21分、10籃板及7助攻，克雷湯普生12分、5籃板，勇士此役三分球投15中5，先發5人更僅投12中3，幸好比賽最後關頭杜蘭特接管比賽，才有辦法把這場客場勝利留下。

公鹿主將「字母哥」阿提托康波拿下23分、7籃板及4助攻，繼續展現今年全明星賽首輪票選首位的應有身手，布雷索也拿21分、4籃板、3助攻與4抄截，上季新人王布羅格登17分。

(中時電子報)