NBA》兩萬分先生發威！勇士不讓公鹿逆轉

勇士前鋒杜蘭特運球切入，遭到公鹿後衛史奈爾壓迫防守。(美聯社)

友善列印
中時電子報

前役剛成史上第2年輕「20000分先生」的杜蘭特，13日決定不讓勝利再次送人！儘管柯瑞仍因腳踝扭傷缺陣，杜蘭特挺身而出拿下全場最高26分，另有6助攻、6籃板，幫助勇士108比94擊退地主公鹿，也讓公鹿的逆轉美夢宣告破滅。

這次有了「浪花弟」克雷湯普生助陣，勇士上半場打完，就取得14分領先優勢，但因三分火力熄火，勇士竟在本季最擅長打的第3節只得17分，卻讓公鹿轟下33分，場上局勢再次陷入緊張，公鹿甚至末節取得超前優勢。

幸好杜蘭特及時跳了出來，跟卓雷蒙格林攜手重新幫助勇士搶回領先優勢，更在最後關頭連拿5分，成功擴大勇士領先優勢到兩位數以上，公鹿眼見勝利無望，也只好好乖乖接受主場吞敗的現實，勇士搶下本季第34勝(9敗)。

除了杜蘭特，格林也突破最近低迷，貢獻21分、10籃板及7助攻，克雷湯普生12分、5籃板，勇士此役三分球投15中5，先發5人更僅投12中3，幸好比賽最後關頭杜蘭特接管比賽，才有辦法把這場客場勝利留下。

公鹿主將「字母哥」阿提托康波拿下23分、7籃板及4助攻，繼續展現今年全明星賽首輪票選首位的應有身手，布雷索也拿21分、4籃板、3助攻與4抄截，上季新人王布羅格登17分。

(中時電子報)

福原愛、江宏傑玩變臉 網友：有… MLB》53歲3000安強打拚復出 想赴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。