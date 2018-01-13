誰是下一個蔣經國？馬英九：這是好問題

2018年01月13日 11:33 中時 陳彥宇 、呂筱蟬、 趙雙傑 、呂筱蟬、

國民黨今在台北國軍英雄館辦「經國先生逝世30週年紀念大會」，前黨主席朱立倫、馬英九、現黨主席吳敦義與前主席連戰、吳伯雄和洪秀柱等人一同出席。（趙雙傑攝）

蔣經國逝世今屆滿30周年，前總統馬英九今一早前往大溪謁陵，隨即參加國民黨紀念大會。（呂筱蟬攝）

故總統蔣經國逝世30周年，國民黨今舉行紀念大會，馬英九、朱立倫、洪秀柱等黨內要角皆出席。媒體問到誰是黨內下一個「蔣經國」？洪秀柱笑稱，有很多人想學習蔣的精神，「但學的不夠到位」，像蔣傾聽民意、與民眾站在一起等；馬英九則表示，「這是個好問題」。

被問到國民黨沒有明日之星，朱立倫表示，蔣經國所培育的是各方人才，黨內有許多政治人才與菁英就是蔣經國培養出來的；國民黨要學習的是，讓更多優秀年輕人投入政治、為民服務，讓大家都是人才，都可以成為明星。

洪秀柱則說，對於前人的追思與想念必須傳承下去，要讓年輕人知道，過去前人做了哪些努力，造就台灣今天的民主進步、經濟繁榮，這是應該要做的，與吸引年輕人與否是兩碼子事。

至於誰會是黨內下一個「蔣經國」？洪秀柱笑稱，這問題很難回答，有很多人想學習蔣的精神，「但學的不夠到位」，大家要共同努力，像蔣傾聽民意、與民眾站在一起，才能吸引民心。馬英九則表示，「這是個好問題」。

(中時)