血液庫存量不足 宜蘭義消寒冬中捐熱血

2018年01月13日 11:36 中時 胡健森

宜蘭縣的義消們不只自己捐血，還自掏腰包準備了電影票、餐券、住宅用火災警報器及西點麵包等要送給響應捐 血活動的民眾。（胡健森攝）

天氣冷颼颼，許多人恐怕只想躲在被窩中不想出門活動，但超過200名宜蘭義消總隊的熱血弟兄們，13日一早就在宜蘭友愛百貨前整隊集合，依序挽起袖子捐出他們健康又充滿愛心的熱血，而義消們不只自己捐血，還自掏腰包準備了電影票、餐券、住宅用火災警報器及西點麵包等要送給響應捐血活動的民眾，歡迎大家在下午4點之前前往捐血。

台北捐血中心業務組組長洪勝英表示，每年到了天氣寒冷的時候，血液庫存量大概都會減少3成，主要原因除了出門活動的民眾減少，還有就是感冒著人增加，今年特別快溫度低，平均庫存量只剩4.4天，遠低於正常的7至10天的安全標準，A型血更只剩下3.6天。

發起這場義消捐血活動的宜蘭縣義消總隊第一大隊顧問團團長林卓杰表示，雖然天氣十分寒冷，但大家的感覺卻相當好，甚至得排隊等候1個小時才輪到捐血，或許可以考慮增加捐血車數量；宜蘭縣政府消防局長徐松奕說，捐血義消們的熱情讓人感動，他也呼籲所有縣民，一起加入捐血行列，每人都能捐出1袋熱血來幫助需要的人。

宜蘭縣義消總隊救護大隊大隊長邱鴻圖說，平時在執行救援勤務時，遇到受了重大創傷的傷患，血液流失往往多又快，在急救時需要大量的血液，偶而還會遇到過醫院的備用血液庫存量不夠，得緊急從其他地方調度血液支援，甚至還發生過隊員們協助將傷患送到醫院，沒多久就接到醫院求助通知說醫院的血液不夠，大家又立即前往醫院捐血救人，邱鴻圖笑說，救人也要「一條龍」，義消們都非常樂意響應捐血。

(中時)