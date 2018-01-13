《翻爆旺旅遊》文藝氣息up！文青必朝聖 全台超唯美打卡夯點

2018年01月13日 11:36 中時電子報 綜合報導

◎鐵道迷快來！新北投車站 最亮新景點

台北市政府積極打造無圍牆的「北投生態博物園區」，整合新北投車站、北投圖書館、溫泉博物館、地熱谷。其中，具有百年歷史的新北投火車站去年4月重建竣工，乘載當地市民的美好回憶，更是火車鐵道迷追逐的重要景點。

◎陳逢顯雕刻館 放大鏡下的毫芒人生

毫芒雕刻藝術家陳逢顯從中央印製廠退休，全心投入藝術創作，能刻出不到1毫米的佛像或其他物體，微細到可放入針孔，逾30年來累積數百件作品。「陳逢顯毫芒雕刻博物館」位於新北市新店區，周日購票參觀，其餘時間須預約。

◎有故事的戲院 夯遊博物館

新竹市立影像博物館為昔日的「有樂館」，於1933年開幕，為全台首座具有冷氣設備的歐化劇場，其建築形式融合古羅馬與阿拉伯建築風味，1945年光復後改為國民大戲院，90年代後停止營業，1999年翻修改造成為目前的市立影像博物館。

◎海灣繪本館 遨遊藝術天堂

跨年甫開幕的海灣繪本館，坐落海線清水眷村文化園區，外牆吸睛的大翅鯨，充滿無限的想像空間，館內布置4個特色主題空間，還有靜謐的戶外閱讀區，是偏鄉孩子的一個夢想新樂園。

◎美好輕旅行 故宮南院解憂

總面積達70公頃的故宮博物院南部院區定位為「亞洲藝術文化博物館」，除有多元豐富的亞洲文物供遊客欣賞，廣達50公頃戶外園區還看得到草間彌生等國內外8位知名藝術家創作的公共藝術品，尤其出自建築師姚仁喜之手的博物館主建築本身就像座藝術品，走一趟故宮南院，即使不進展廳，也有走在藝術空間的氛圍。

◎最南端古建築 濃濃歷史味

位於屏東市精華地段的屏東美術館，從日據時代起便是歷任市長辦公廳舍，因位處鬧區，自從市公所遷址後，便傳出不少財團有意買下改建成商場，但公部門始終沒有點頭，如今保留古建築之美，改建成為美術館，作為推廣屏東藝術的幽靜場域。

(中時電子報)